Porto - Roma | Ligue des champions, 8ème de finale retour : Porto a ouvert la marque (1-0)

Le milieu de terrain argentin espère jouer son rôle dans la qualification de l'AS Roma en quart de finale de la Ligue des champions.

"Nous avons un petit avantage et nous devons en tirer le meilleur parti. Nous savons que si nous pouvons marquer un but ou deux, cela leur sera d'autant plus difficile. Nous ne devons pas penser au match aller, il suffit de jouer notre jeu. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour aider l'équipe, pour tout ce que je n'ai pas pu faire pendant cette période, car j'ai dû surveiller mes coéquipiers depuis le banc de touche. J'espère pouvoir faire ma part pour la qualification. Je ferai tout pour aider l'AS Roma à gagner et à passer en quarts de finale ", a dit Diego Perotti.