"Je suis pas certain que Barcelone soit inférieur à City, mais je pense qu'on a manqué de justesse technique, surtout en seconde période, on s'est contenté de défendre, on a été courageux, mais on leur a rendu trop vite le ballon. Il s'en est fallu de peu qu'on encaisse un but. On a été courageux et solidaire. Ca nous permet de rester en vie à la mi-temps de cette confrontation.On avait pas décidé d'être aussi bas, on avait décidé d'aller presser plus haut comme contre City. Parfois on veut faire des choses, mais on ne peut pas les faire à cause de l'adversaire. En 1ère mi temps, on a réussi à se créer des occasions, on aurait pu ouvrir le score. En seconde on était très émoussé à cause des efforts, on a pas pu poser davantage de problème à cette équipe".