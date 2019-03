Ligue des champions - 8èmes | Borussia Dortmund-Tottenham, l'avant-match en direct !

Marcos Reus, l'ailier star de l'équipe du Borussia, est venu s'exprimer en conférence de presse pour dire lui et ses coéquipiers n'ont pas encore abdiqué.

"Je pense qu'on est en mesure de réaliser l'impossible. Il est très important d'y croire. Nous avons besoin d'une grande performance et de marquer des buts au bon moment. Evidemment, il faudra trouver le bon équilibre entre le jeu offensif et défensif. Toute l'équipe et notre entourage y croit".