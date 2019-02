Match parfait ? Non c'est bien, parfait c'est la qualif, c'est gagner, on est content, mais on est qu'à la mi-temps, on va continuer à bien se préparer. Les 20 dernières minutes on a eu un creux physique, on va bien se préparer pour aller chercher la qualif. C'était un système nouveau, on n'avait pas l'habitude, on avait beaucoup de milieux, pas d'attaquants. D'habitude on joue avec pas mal d'offensifs, il fallait un peu d'adaptation même si en C1 en général ça se paye. On est revenu en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions. On savait qu'ils voulaient augmenter le rythme et nous mettre un but à domicile, c'est nous qui l'avons fait et on est content. Tuchel m'a dit que j'allais toucher moins de ballons que d'habitude, que je ne devais pas trop décrocher, c'est un peu plus difficile, mais on a gagné, j'ai marqué un but c'est bien. Frustré ? Non j'aurais pu mettre un troisième et terminer ça. Mais on se prépare pour le retour. Il faut arrêter d'avoir peur. Neymar est important, Cavani fondamental, mais il faut nous soutenir. On va soutenir Lyon la semaine prochaine, il faut que le football français aille loin en Coupe d'Europe, mais il faut arrêter d'avoir peur. On est bon".