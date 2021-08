C'est désormais terminé pour ce tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions. Rendez-vous ce vendredi (12h) pour le tirage de la Ligue Europa avec trois clubs français : Monaco, l'OL et l'OM. Et celui de la Ligue Europa Conference avec, on l'espère, le Stade Rennais.

Pour la Ligue des champions, ce sera les 14 et 15 septembre prochains pour la première journée de cette phase de poules qui promet déjà beaucoup !

All set for the 2021/22 season! 🤩



Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd