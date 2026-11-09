Partager Suivez GOAL sur Google

L’ancien attaquant de Manchester United et d’Aston Villa Dion Dublin a appelé les dirigeants d’Old Trafford à maintenir leur confiance en Michael Carrick, entraîneur sous pression, après le spectaculaire match nul 4-4 de dimanche en Premier League. Malgré deux retours après avoir compté deux buts de retard, qui leur ont permis d’arracher un point à domicile dans le temps additionnel, les joueurs de Manchester United restent dans la zone de relégation.

Publicité

Un but dans le temps additionnel sauve un point à domicile

Dublin estime que les joueurs de Manchester United doivent assumer collectivement leurs responsabilités plutôt que de rejeter la faute sur leur entraîneur, après avoir encaissé 30 buts toutes compétitions confondues cette saison, plus que toute autre équipe des cinq grands championnats européens. Alysson et Nicolas Jackson ont marqué rapidement, avant que le penalty de Bruno Fernandes et le but de l’ancien milieu de Villa Youri Tielemans ne portent le score à 2-2 à la mi-temps. Après que le penalty de John McGinn et le but de Leon Goretzka ont redonné deux buts d’avance à Villa, Joshua Zirkzee et Patrick Dorgu ont arraché le point du nul dans le temps additionnel.

Des débuts de match poussifs épuisent un effectif en difficulté

Analysant la manière dont les hôtes ont remonté un retard de deux buts pour la troisième fois en une semaine, après avoir battu la Roma en Ligue des champions mardi, Dublin a déclaré à BBC Sport : « Manchester United a clairement encore des problèmes à régler. Sur les deux derniers matches, l’équipe est revenue trois fois d’un retard de deux buts pour obtenir un résultat contre la Roma et Aston Villa.

« Mais on ne peut pas faire ça indéfiniment, car c’est assez éprouvant, physiquement et mentalement. Aujourd’hui, après le match, les joueurs avaient l’air d’avoir perdu, alors qu’ils avaient pris un point.

« En commençant les matches aussi lentement, ils se compliquent énormément la tâche à chaque fois. Ce que nous avons vu au coup de sifflet final, c’était du soulagement. Je ne pense pas qu’ils entrent sur le terrain en pensant à Michael Carrick et à son poste. Ils essaient simplement de prendre les trois points. Mais ils ne semblent pas trouver leurs automatismes en ce moment. Il n’y a pas assez d’énergie.

Publicité Publicité

« À la toute fin, nous avons vu le United que ses supporters veulent voir. Et lorsqu’ils sont revenus de 2-0, ils ont aussi eu une période favorable. Mais cela n’a pas duré et ils sont vite retombés dans leur façon habituelle de jouer, lente et négative. Peu après, ils étaient menés 4-2. »

Related Topics

Dublin réclame davantage de leadership dans le vestiaire

Appelant les joueurs à se demander mutuellement des comptes tout en défendant l’entraîneur, Dublin a ajouté : « Carrick a dit qu’ils devaient éliminer les erreurs individuelles, et il a raison. C’est une question de concentration. C’est une question de leadership. Il faut parler à son coéquipier de façon qu’il comprenne qu’on lui parle ainsi parce qu’on veut gagner le match. Il faut prendre ses coéquipiers à part et être ferme avec eux, leur dire : “Les gars, on n’en fait pas assez.” Parfois, il faut montrer les responsabilités de chacun.

« Des clubs comme Manchester United doivent avoir un plan dans une situation pareille. Sinon, c’est une gestion épouvantable du club et de l’équipe. Je ne pense pas que se séparer de Carrick soit la solution. Que se passe-t-il ensuite ? C’est toujours le même groupe de joueurs qui entre sur le terrain et représente le club.

Publicité

« On ne peut pas changer tous les joueurs. C’est trop difficile. On peut changer l’entraîneur. Ce n’est qu’une personne. Mais est-ce que cela règle le problème ? Est-ce que cela règle les problèmes à long terme ? Je pense qu’il faut donner plus de temps à Carrick. »

La zone de relégation se rapproche avant la trêve

Tombé dans les trois dernières places après la victoire de Nottingham Forest contre Manchester City samedi, Manchester United n’a toujours pas gagné en championnat depuis août et occupe la 18e place, à un point du maintien, à l’entame d’une trêve de deux semaines. Carrick doit profiter de cette pause pour remédier aux failles de sa défense, après les erreurs coûteuses de Senne Lammens, Diogo Dalot et Leny Yoro. De son côté, le Villa d’Unai Emery a manqué l’occasion de grimper à la huitième place, sa série sans victoire atteignant quatre matches.