Predrag Mijatović, ancien joueur du Real Madrid, a analysé la situation que traverse Vinicius Junior, dans le club merengue, cette saison.

Vinicius a fait l'objet de nombreuses critiques cette saison, dans un contexte de baisse notable de son niveau. Il a également écopé d'une suspension de 4 matchs en Liga, après son expulsion face à Villarreal.

Mijatović a déclaré dans l'émission « El Larguero » : « Vinicius me manque un peu, et je suis convaincu qu'il va se remettre. Nous devons lui accorder un peu de temps et ne pas trop le mettre sous pression. »

L'ancien directeur sportif du Real Madrid n'a pas oublié la tristesse avec laquelle Vinicius a quitté le terrain, dépité, lorsqu'il a été remplacé par Diomande à la 70e minute du match de Ligue des champions remporté par le Real Madrid 4-1 face à Leipzig, hier mercredi.

Mijatović a affirmé : « Avec Diomande, nous avons un joueur capable de faire la différence, et cela ne veut pas dire qu'il est meilleur que Vinicius, mais dans ce cas précis, il peut retrouver facilement son meilleur niveau. Je pense qu'il n'y a pas lieu de se précipiter. Nous devons patienter, et ses meilleurs jours viendront inévitablement. »

La position de Mijatović au sujet de Vinicius rejoint celle de Kylian Mbappé, qui a dit après le match face à Leipzig à propos du joueur brésilien : « C'est une bonne chose que Vinicius ressente de la tristesse, parce qu'il veut apporter beaucoup à l'équipe et aux supporters. Il doit rester calme et être fier de lui. C'est un grand joueur doté d'un immense talent. »

Predrag Mijatović a cité les joueurs du Real Madrid qu'il a vus à leur meilleur niveau face à Leipzig : Jude Bellingham et Thibaut Courtois.

Il a poursuivi : « Bellingham livre une prestation remarquable, il joue de manière excellente, et c'est un joueur essentiel de l'équipe. Il transmet beaucoup de confiance, et Mourinho s'appuie énormément sur lui parce que les joueurs l'admirent. Il donne toujours le meilleur de lui-même. »

Concernant Courtois, il a déclaré qu'il est « le meilleur gardien de but du monde, et pas seulement cette année, mais aussi les années précédentes. Courtois a une grande confiance, et ses arrêts ne sont pas moins importants que les buts ou les actions créées par ses coéquipiers. Le sentiment de sécurité qu'il procure est essentiel pour toute grande équipe. »