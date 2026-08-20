Diomandé : Mourinho m'a appelé à cinq heures du matin, je suis prêt à mourir pour lui

Yann Diomandé, la recrue la plus chère de l'histoire du Real Madrid, a dévoilé les coulisses de son transfert vers le « Santiago Bernabéu », ainsi que les détails de l'appel téléphonique qui l'a mis en contact avec l'entraîneur José Mourinho.

Dans un entretien accordé à la chaîne « Sporty TV » et rapporté par le journal « Marca », Diomandé a exprimé sa grande joie d'avoir réalisé son rêve de rejoindre le Real Madrid, assurant que son ambition n'avait pas changé et qu'il cherchait toujours à devenir « le meilleur joueur du monde ».

Le joueur ivoirien a déclaré qu'il tenait à son humilité, tout en ayant en même temps une grande confiance en ses capacités, estimant que son transfert au Real Madrid représentait un pas énorme dans sa carrière.

L'appel de Mourinho à cinq heures du matin

Diomandé a évoqué le moment où il a appris l'intérêt du Real Madrid pour le recruter, assurant que cela lui avait paru comme un rêve impossible à croire.

Le joueur de 19 ans a déclaré : « C'était comme un rêve, parce qu'il n'y a pas de club plus grand que le Real Madrid. Depuis que je l'ai appris, je n'ai pas pu dormir, et je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. J'ai parlé avec Juni, puis j'ai parlé avec l'entraîneur. »

Il a ajouté : « Il m'a surpris parce qu'il parlait français. Mourinho s'est réveillé à cinq heures du matin pour me parler, et cela signifie que je suis important pour lui. Quand le Real Madrid t'appelle, tu ne peux pas dire non, alors j'ai dit : s'ils me veulent, je serai là. »

Diomandé a révélé les premiers mots que Mourinho lui a adressés après son arrivée au Real Madrid, déclarant : « Dès mon arrivée, il m'a dit : je t'avais promis que tu ferais partie de mon équipe, et te voilà ici. »

Le joueur a répondu à l'entraîneur portugais en disant : « Je suis heureux de travailler avec toi parce que tu es le meilleur. Je peux apprendre beaucoup de toi, et je pense que tu es l'entraîneur qu'il faut pour poursuivre mon développement. »

Diomandé a ensuite lancé une déclaration qui reflète l'ampleur de sa confiance dans son projet avec Mourinho, affirmant : « Je suis prêt à mourir pour lui. »

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Une grande coïncidence

Diomandé est revenu sur l'une des ironies les plus marquantes de sa carrière, en soulignant que ses débuts en tant que joueur professionnel ont eu lieu face au Real Madrid sur la pelouse du « Santiago Bernabéu », avant de devenir plus tard un joueur de la Maison Blanche.

Il a déclaré : « C'est la volonté de Dieu. Je crois beaucoup en Dieu, et ce qui s'est passé était une grande coïncidence. Je veux seulement profiter de chaque jour. »

Il a ajouté, en se remémorant ce match : « Je me souviens avoir échangé mon maillot avec Mbappé, et aujourd'hui nous sommes dans le même vestiaire et nous rions ensemble. Je n'oublierai jamais Leganés, car c'était le seul club qui m'a donné une chance de montrer mes capacités. »

Diomandé estime que son expérience à Leganés a été une étape essentielle sur son chemin vers le Real Madrid, avant de se retrouver aujourd'hui dans un vestiaire réunissant les stars qu'il affrontait à ses débuts, au premier rang desquelles Kylian Mbappé.

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