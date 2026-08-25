Diomande : Mourinho est le meilleur au monde, et je veux le doublé Liga-Ligue des champions

L'Ivoirien Yan Diomandé, dernière recrue du Real Madrid, a affirmé son immense bonheur de rejoindre le club merengue, insistant sur sa volonté de tout donner pour aider l'équipe à décrocher des titres au cours de la saison actuelle.

Les déclarations de Diomandé ont été faites lors d'une conférence de presse après la cérémonie officielle de bienvenue à la Ciudad Real Madrid et la signature de son contrat, qui court jusqu'en 2033.

Diomandé a déclaré : « Je suis fier, car c'est le plus grand club du monde. Aujourd'hui, tout le monde rêve de jouer avec le Real Madrid, et moi je vais tout donner. »

Le jeune joueur a exprimé son bonheur de travailler sous la direction de l'entraîneur portugais José Mourinho, affirmant qu'il le considère comme le meilleur au monde, en plus de jouer aux côtés d'un groupe de grandes stars du football.

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Il a ajouté : « Être entraîné par le meilleur entraîneur du monde, et partager le vestiaire avec les meilleurs joueurs du monde, c'est incroyable. »

Diomandé n'a fixé aucune limite à ses ambitions avec le Real Madrid, révélant son objectif de rivaliser avec force pour les deux compétitions les plus importantes de la saison, à savoir la Liga et la Ligue des champions.

L'attaquant ivoirien a déclaré : « Voir tous ces titres vous donne l'envie de remporter un trophée de plus. Il est très excitant de concourir en Liga et en Ligue des champions pour les remporter, et pourquoi ne pas commencer dès cette année ? »

Âgé de 19 ans, Diomandé a rejoint le Real Madrid en provenance de Leipzig dans le cadre d'un transfert historique, décrit comme le plus cher de l'histoire du club, entamant ainsi un nouveau défi sous le maillot merengue, avec de grands espoirs placés sur son talent et sa capacité à faire la différence.

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