Diomande menace le trône de Vinicius : la trêve internationale perturbe les calculs de Mourinho

La trêve internationale n'a pas été une simple pause passagère pour l'Ivoirien Yan Diomandé, elle est au contraire venue comme un obstacle inattendu qui a interrompu une trajectoire ascendante dessinant les contours d'une nouvelle star au Real Madrid.

Le joueur, qui n'affichait pas jusqu'ici le niveau attendu d'un transfert d'une valeur de 146 millions d'euros, avait enfin commencé à prouver qu'il méritait le maillot blanc, au point que des voix au sein de la maison madrilène réclamaient déjà de lui offrir une place de titulaire au détriment de Vinicius Junior.

Diomandé, connu pour son penchant pour le jeu collectif davantage que pour l'exploit individuel, s'est imposé ces derniers temps par sa grande rigueur défensive à chaque match, et par une amélioration notable de ses statistiques offensives grâce à l'augmentation de son nombre de passes décisives, passant ainsi d'un transfert controversé à une carte tactique sur laquelle on peut compter.

Mais son rassemblement avec la sélection de son pays, la Côte d'Ivoire, a stoppé cet élan, selon le journal espagnol « Mundo Deportivo ».

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Le jeune ailier a disputé 209 minutes avec les Éléphants lors de trois confrontations face au Cameroun, à la Somalie et au Ghana, au cours desquelles il a disputé deux matchs entiers et est entré en jeu comme remplaçant dans les dernières minutes du troisième, dans une tentative de conserver le rythme des matchs.

À présent, Diomandé revient dans la capitale espagnole face à un véritable test, car ce qu'on attend de lui n'est pas seulement de retrouver le niveau qui était le sien avant la trêve, mais aussi de confirmer qu'il mérite sa place dans le projet du Real Madrid, faute de quoi les doutes sur son avenir referont surface.

Les pronostics indiquent que le joueur, capable d'évoluer aux postes d'ailier droit et gauche, réintégrera le groupe de départ de José Mourinho à la reprise des compétitions, un scénario qui pourrait ouvrir la porte à de grands changements en attaque, susceptibles de concerner des noms de l'envergure d'Arda Güler ou même de Vinicius lui-même, mais c'est là un autre chapitre de l'histoire dont l'heure d'être écrit n'est pas encore venue.



