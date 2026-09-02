Yan Diomandé, la nouvelle recrue vedette du Real Madrid, a évoqué son parcours, des rues d'Abidjan jusqu'au vestiaire du club merengue.

L'Ivoirien a entamé son propos en revenant sur les souvenirs de son enfance modeste, qui continue de façonner sa compréhension du football.

Il a déclaré dans des propos rapportés par le journal « Marca » : « Grandir à Abidjan a fait du football tout pour moi. On jouait sur n'importe quel terrain qu'on trouvait, sans chaussures adaptées ni terrain convenable, juste par amour du jeu. »

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Il a ajouté : « Cette passion et cette joie ne m'ont jamais quitté ; elles sont le fondement de mon style de jeu aujourd'hui. »

Le début du rêve en Amérique

Il a reconnu que son rêve de se consacrer à ce domaine avait mis longtemps à se concrétiser. C'est aux États-Unis, où il a émigré à seulement quinze ans, sans parler anglais, qu'il a commencé à imaginer un avenir professionnel.

Il a expliqué : « Cela a toujours été mon rêve, mais il a commencé à paraître réel lorsque j'étais à l'académie DME en Floride, et que les recruteurs européens ont commencé à me remarquer. »

Cette adaptation n'a toutefois pas été facile, comme il l'a souligné : « C'était difficile ; au début, je ne pouvais communiquer avec personne, et tout était différent. Mais le football était ma langue, et mes coéquipiers m'ont aidé à trouver ma place sur le terrain et en dehors. »

Le véritable envol avec Leipzig

Son véritable envol a eu lieu avec Leipzig, une période qu'il chérit comme l'une de ses plus belles réussites.

Diomandé a déclaré : « Remporter le prix du meilleur jeune joueur du championnat d'Allemagne lors de ma première saison complète a été la preuve que tous les sacrifices que ma famille et moi avons consentis en valaient la peine. »

Il a insisté sur le fait que cette saison avait été déterminante dans son transfert au Real Madrid, expliquant : « Leipzig m'a appris à rivaliser au plus haut niveau semaine après semaine, et le staff technique me demandait d'améliorer chaque détail de mes performances. Cette saison m'a apporté la confiance et l'état d'esprit dont j'aurai besoin au Real Madrid. »

Diomandé et le transfert au Real Madrid

L'attaquant n'a pas caché ses émotions en évoquant ce que représente le fait de porter le maillot blanc, déclarant : « C'est la réalisation d'un rêve d'enfant, c'est tout ce à quoi j'ai aspiré. J'ai hâte d'écrire mon propre chapitre dans ce club et de contribuer à son succès. »

C'est un défi qu'il aborde après avoir disputé sa première Coupe du monde avec la sélection de Côte d'Ivoire, une expérience dont il a tiré de précieuses leçons. Il a ajouté : « Représenter mon pays sur la scène mondiale m'a appris que les plus grandes scènes exigent le plus grand calme : il faut avoir confiance en sa préparation. Quant à l'extérieur du terrain, partager cette expérience avec mon pays et ma famille est quelque chose que je garderai toujours dans ma mémoire. »

Diomandé et les stars du Real Madrid

Après s'être installé à Valdebebas, Diomandé a exprimé son étonnement face au niveau de ses nouveaux coéquipiers, à commencer par Vinicius et Mbappé. Il a déclaré : « C'est impressionnant. À chaque séance d'entraînement, le niveau de jeu est tellement élevé que tu n'as pas d'autre choix que d'élever ton propre niveau. »

Il a ajouté : « Tu apprends quelque chose de nouveau rien qu'en observant leurs mouvements, leur façon de penser et la manière dont ils se préparent chaque jour. »

Il s'agit d'une expérience d'apprentissage quotidienne dont le joueur ivoirien, âgé de 19 ans, espère tirer le meilleur parti dans cette nouvelle étape de sa carrière footballistique.

Loin des projecteurs, le jeune ailier se décrit comme quelqu'un de calme, très attaché à ses racines, ce qui lui confère de la stabilité malgré les soubresauts de ces derniers mois.

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Il a conclu : « Je suis très calme. J'aime passer du temps avec ma famille et mes amis, écouter de la musique et appeler mes proches à Abidjan. Garder ce lien avec mes racines me permet de rester concentré. »