Diomandé convoqué pour la première fois : Mourinho prépare ses armes pour la dernière répétition

La liste du Real Madrid pour le match amical face à Schalke 04, prévu demain dimanche en Allemagne, a connu des changements notables, après que José Mourinho a récupéré la plupart des éléments de son effectif, lors de l'ultime test avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

La liste a enregistré la première apparition de l'Ivoirien Yan Diomandé, aux côtés de Marc Cucurella et d'Ibrahima Konaté, ainsi que le retour de trois des principales stars de l'équipe, Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Thibaut Courtois.

En revanche, Endrick est absent du déplacement en Allemagne, après que le staff technique a décidé de le maintenir à Madrid et de suivre un programme spécifique afin d'éviter les blessures, tandis qu'Aurélien Tchouaméni est absent en raison d'une forte fatigue au muscle de la cuisse.

Les absences de longue durée se poursuivent également, avec Éder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy et Raúl Asencio.

Diomandé sous les projecteurs

Les regards se tournent tout particulièrement vers Diomandé, qui se prépare à disputer son premier match sous le maillot du Real Madrid, après être devenu le transfert le plus cher de l'histoire du club.

Le test face à Schalke 04 sera une première occasion d'observer la rapidité avec laquelle le défenseur ivoirien s'entendra avec ses coéquipiers, tandis que son apport offensif devrait lui aussi susciter l'intérêt, d'autant plus avec la possibilité qu'il évolue aux côtés de Mbappé et de Vinicius Junior.

Le match constitue également le premier amical de Mbappé cet été, après son retour dans les plans de Mourinho avant le début de la saison.

Mourinho teste son onze de départ

La rencontre face à Schalke 04 revêt une importance particulière puisqu'il s'agit du dernier test du Real Madrid avant ses débuts officiels de la nouvelle saison face à l'Espanyol le 22 août.

Mourinho compte profiter de ce match pour offrir des minutes supplémentaires à ses joueurs, et arrêter les contours de la formation sur laquelle il s'appuiera en début de saison, tout en poursuivant l'intégration des nouvelles recrues dans son système.

Le match pourrait être l'occasion pour le technicien portugais de tester la ligne défensive avec laquelle il pourrait débuter la rencontre face à l'Espanyol, en particulier après l'entrée en force de Cucurella et de Konaté dans ses plans.

Konaté est devenu un concurrent direct pour le poste d'axe central de la défense aux côtés de Dean Huijsen, tandis que la concurrence se poursuit sur le côté droit entre Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries, qui s'est imposé avec force depuis son arrivée dans l'équipe.