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L'Ivoirien Yan Diomande, joueur du Real Madrid, a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux après avoir publié ce jeudi un message au ton très virulent sur son compte Snapchat.

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Dans son message, Diomande s'en est pris aux personnes qui lancent accusations et insultes sur Internet, prévenant que leurs paroles et leurs actes « ne resteront pas sans conséquences ».

« Internet te donne le pouvoir de dire ce que tu veux, caché derrière ton téléphone, à des gens que tu n'oserais jamais affronter en face », a écrit l'ancienne star du club allemand de Leipzig.

Avant d'ajouter : « Mais n'oublie jamais que les mots ont des conséquences, et que le monde virtuel ne t'exonère pas de la responsabilité de tes actes. En décembre prochain, beaucoup comprendront que leurs actes ne resteront pas impunis et que chacun devra assumer ce qu'il a fait. Les masques vont tomber. »

Le joueur ivoirien n'a pas précisé qui il visait exactement, et il n'a pas non plus expliqué son allusion au mois de décembre.

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Le message du jeune joueur (20 ans) intervient dans un contexte de vague d'accusations et de rumeurs qui le poursuivent depuis peu sur les réseaux sociaux, mettant en doute son âge réel et affirmant qu'il serait plus âgé que l'âge officiellement enregistré.

Des publications et des images ont circulé sur Internet, leurs auteurs cherchant à démontrer que Diomande aurait falsifié sa date de naissance et prétendant qu'il serait plus âgé que l'âge annoncé, sans toutefois fournir de preuves fiables à l'appui de ces allégations.

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Le quotidien français Le Monde avait consacré un long article à l'affaire, soulignant que le joueur était devenu la cible d'accusations liées à son âge depuis son émergence sur la scène européenne, bien que ces accusations ne reposent sur aucune preuve.

RFI s'est également penchée sur l'affaire, relevant que les soupçons concernant l'âge des joueurs africains reviennent fréquemment et que Diomande ne constitue pas un cas isolé en la matière.

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Selon les données officielles publiées sur le site du Real Madrid, Diomande est né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 14 novembre 2006, et a fêté ses 20 ans ce mois de novembre, ce qui correspond à la date de naissance enregistrée auprès de la Fédération internationale de football (FIFA).

Diomande a rejoint le Real Madrid en provenance du club allemand de Leipzig en août 2026, dans le cadre d'un transfert record pour le club espagnol, après une saison remarquable en Bundesliga au cours de laquelle il a inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives en 33 matchs de championnat, attirant l'intérêt de plusieurs grands clubs européens.

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Yan Diomande a grandi dans le quartier populaire de Sicogi, à Abidjan, dans des conditions de vie difficiles.

Le joueur du Real Madrid jouait alors au football pieds nus dans la rue, avec des ballons de fortune.

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Son talent a été repéré par l'entraîneur Désiré Bamba alors qu'il avait neuf ans, avant qu'il ne rejoigne l'académie AFI Sud Comoé. À 15 ans, il est parti seul aux États-Unis pour poursuivre ses études et progresser sur le plan footballistique, alors qu'il ne parlait pas anglais à l'époque, avant de se frayer rapidement un chemin vers le sommet du football mondial.