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Le défenseur portugais Diogo Dalot a salué la force mentale de son équipe après sa victoire 3-2 sur le terrain du pays de Galles en Ligue des nations. Ce succès a permis au Portugal de tourner la page après sa lourde défaite 4-1 face au Danemark lors de son match précédent.

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Le Portugal se rachète à l’extérieur

Le Portugal a décroché une victoire précieuse à Cardiff pour maintenir sa dynamique en Ligue des nations, renversant un score de 2-1 pour finalement s’imposer 3-2 . Ce résultat revêtait une importance particulière après la lourde défaite surprise, 4-1, infligée par le Danemark , une prestation que Diogo Dalot a jugée « anormale » pour une équipe du calibre du Portugal. Malgré un public hostile et une équipe galloise déterminée, le Portugal a trouvé les ressources nécessaires pour renverser le match et terminer en tête du groupe A4.

Revenant sur le caractère affiché par ses coéquipiers, Dalot a souligné l’importance de la réaction mentale de l’équipe. « C’était le match auquel nous nous attendions. Nous aurions préféré ne pas encaisser ces buts, mais nous avons su aller chercher le résultat et, même à un joueur de moins, ne pas encaisser d’autre but. Dans l’ensemble, nous sommes très contents de notre phase de groupes. Nous avons bien réagi après le dernier match, qui n’est pas habituel pour nous », a déclaré Dalot, cité par A Bola.

Le défenseur de Manchester United a insisté sur la nécessité de tirer les leçons de la débâcle face au Danemark. « Ce match doit laisser une trace et un sentiment de malaise. C’est un match atypique ; il n’est pas normal pour nous d’encaisser quatre buts. Aujourd’hui, il était important de montrer que nous étions capables de réagir. Aurais-je préféré ne pas encaisser deux buts ? Bien sûr, mais chercher des moyens de gagner fait partie du football. Nous avons été excellents dans ce domaine », a ajouté le latéral.

Polyvalence tactique et progrès défensifs

Dalot a évolué sur le côté gauche de la défense lors du déplacement au pays de Galles, un poste auquel il est de plus en plus habitué en club. S’il a reconnu préférer naturellement jouer à droite, il s’est dit tout à fait disposé à s’adapter aux exigences tactiques du staff. Le défenseur a souligné que Joao Cancelo et lui offrent la polyvalence nécessaire pour occuper plusieurs postes en défense, selon l’adversaire et la physionomie du match.

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« Je suis parfaitement à l’aise. Heureusement, j’ai déjà disputé beaucoup de matches à gauche et j’y joue dans mon club. Si vous me demandez si c’est le poste où je préfère jouer, probablement pas, mais je sais que si le sélectionneur a besoin de moi, je serai là. Le sélectionneur sait que Cancelo et moi pouvons tous les deux jouer à gauche. Cela ne nous pose aucun problème », a déclaré Dalot.

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Le dernier carré en ligne de mire

En terminant premier de son groupe, devant la Norvège et le Danemark, désormais éliminé, le Portugal a conforté son statut de prétendant au trophée. La phase à élimination directe, en mars, marquera une nette montée en difficulté, avec parmi les adversaires possibles des poids lourds comme les Pays-Bas, la Belgique ou l’Espagne. Dalot n’a pas exprimé de préférence pour le tirage au sort, affirmant que le groupe est prêt à affronter n’importe quelle équipe pour atteindre le dernier carré.

« Cela nous donne la confiance d’avoir fait du bon travail et d’avoir été la meilleure équipe du groupe. Mais nous savons que chaque adversaire sera difficile à affronter. C’est le niveau auquel nous voulons évoluer et ce sont les équipes contre lesquelles nous voulons jouer. Nous attendons de savoir qui nous affronterons et, en mars, nous serons là pour nous battre pour une place dans le dernier carré », a déclaré le défenseur.

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Des points à améliorer

Malgré la joie suscitée par cette victoire acquise après avoir été mené, Dalot a rapidement rappelé que le Portugal disposait encore d’une importante marge de progression, notamment dans ses transitions défensives. Selon lui, l’équipe doit faire preuve de davantage de cohésion lorsque son premier rideau de pressing est franchi, afin d’empêcher ses adversaires d’exploiter les espaces en contre-attaque, comme le pays de Galles est parfois parvenu à le faire dans ce match à cinq buts.

« Nous pouvons nous améliorer dans de nombreux domaines, surtout en évitant de laisser les équipes franchir notre premier rideau de pressing et créer certaines transitions que nous pourrions empêcher. Mais, évidemment, nous cherchons à progresser. Nous avons montré que nous pouvions être une équipe très complète. Nous sommes contents de ce que nous avons fait, mais nous savons que, lors de la prochaine phase, les équipes seront fortes en attaque et que nous devrons donc aussi être solides en défense », a conclu Dalot.