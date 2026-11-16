Partager Suivez GOAL sur Google

L’ancien milieu de terrain brésilien Dino Sani, qui avait contribué au premier sacre de son pays en Coupe du monde, en Suède en 1958, est décédé à l’âge de 94 ans. Le meneur de jeu emblématique a également connu une carrière en club riche en titres en Amérique du Sud et en Europe, remportant la Serie A et la Coupe d’Europe des clubs champions avec l’AC Milan.

Publicité

Le football brésilien pleure un milieu de terrain de légende

La Confédération brésilienne de football (CBF) a confirmé dimanche le décès de Sani, suscitant de nombreux hommages à l’un des membres clés de la première sélection brésilienne à conquérir le titre mondial.

Réputé pour la précision de ses passes, la qualité de ses coups de pied arrêtés et son travail de couverture défensive, il a disputé 24 matches avec son pays, pour 16 victoires, quatre nuls, quatre défaites et quatre buts. Outre son sacre en Coupe du monde, il a remporté la Coupe Oswaldo Cruz en 1958, la Coupe Bernardo O’Higgins en 1959 et la Coupe Roca en 1960.

Le président de la fédération ouvre le bal des hommages

Lors de la Coupe du monde 1958 en Suède, sous les ordres du sélectionneur Vicente Feola, le milieu de terrain était titulaire lors de la victoire inaugurale contre l’Autriche (3-0), puis du match nul face à l’Angleterre (0-0), avant qu’une blessure musculaire ne l’écarte et ne permette à Zito de prendre sa place.

Dans un communiqué officiel, le président de la CBF, Samir Xaud, lui a rendu hommage : « Nous avons perdu l’un de nos premiers champions du monde. Dino Sani a inscrit son nom dans l’histoire de la sélection brésilienne en 1958. Son nom figurera à jamais parmi les grands de la sélection brésilienne. En ces moments difficiles pour sa famille et ses amis, je présente mes condoléances et rends hommage à ce grand champion et idole. »

Publicité Publicité

Dans un autre hommage publié sur Instagram, la fédération a écrit : « La CBF déplore profondément la disparition de Dino Sani, membre de l’équipe championne du monde en 1958, qui a remporté la première étoile du Brésil. Dino Sani laisse derrière lui un palmarès et une histoire dont le football brésilien se souviendra toujours. Nous exprimons notre solidarité à sa famille, à ses amis et aux supporters. Repose en paix, champion. »

Une carrière riche en titres sur deux continents

Né à São Paulo le 23 mai 1932 dans une famille italienne, Sani a commencé sa carrière à Palmeiras en 1950 en remportant le Campeonato Paulista. Après des passages au XV de Jau et à Comercial-SP, il a rejoint São Paulo en 1954, où il a inscrit 113 buts en 324 matches et décroché le titre de champion de l’État en 1957. Après un passage à Boca Juniors de 1960 à 1961, il a signé à l’AC Milan et remporté la Serie A en 1961-1962 ainsi que la Coupe d’Europe des clubs champions en 1962-1963, avant de terminer sa carrière de joueur à Corinthians entre 1965 et 1968, avec une victoire dans le Tournoi Rio-São Paulo en 1966.

Ses succès d’entraîneur prolongent son héritage

Après avoir dirigé Corinthians de 1969 à 1970, Sani a remporté trois titres consécutifs de champion de l’État du Rio Grande do Sul avec Internacional entre 1971 et 1973, avant d’y revenir pour un nouveau sacre en 1983. Il a également entraîné Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Coritiba, Goiás et Ponte Preta. Il a aussi conduit Peñarol aux titres de champion d’Uruguay en 1978 et 1979, avant d’entraîner Boca, Coritiba, le Qatar et Grêmio, où il a pris sa retraite en 1992. Des hommages sont attendus avant le match amical du Brésil contre Singapour, mardi.