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Dinamo Zagreb contre Bayer Leverkusen : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 12:45 Stadion Maksimir

Le Dinamo Zagreb reçoit le Bayer Leverkusen en Ligue Europa. Le match se joue au stade Maksimir, à Zagreb.

L’équipe locale aborde cette rencontre sur une bonne dynamique. Dimanche, le Dinamo s’est imposé 3-2 contre le NK Istra 1961 en championnat et compte quatre victoires lors de ses cinq derniers matches officiels.

Ses derniers résultats sur la scène européenne ont également été bons. En Ligue Europa, Zagreb s’est imposé 2-0 à Sunderland. Jerko Leko peut s’appuyer sur cette série.

Après une période irrégulière, le Bayer Leverkusen a redressé la barre. Samedi, l’équipe de Carles Martinez a battu Paderborn 4-0 en Bundesliga.

Elle avait toutefois subi des revers auparavant. Le Bayer a perdu 1-0 contre Marseille en Ligue Europa, puis 4-2 sur le terrain du VfB Stuttgart en championnat.

Dans la phase de ligue de la Ligue Europa, Leverkusen occupe la septième place et Zagreb la neuvième. Les deux équipes sont donc proches au classement.

Voici toutes les informations sur l’heure du coup d’envoi, la diffusion et la forme des équipes.

Les faits marquants de la semaine : où en sont le Dinamo Zagreb et le Bayer Leverkusen ?

Le Dinamo Zagreb a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels, pour une défaite. Lors de sa dernière rencontre, il a battu le NK Istra 1961 3-2. En Ligue Europa, il s’est imposé 2-0 à Sunderland et a également gagné 3-1 sur le terrain du NK Varazdin. Son bilan est de neuf buts marqués et sept encaissés. Sa seule défaite a été concédée contre Rudes (0-1).

Le Bayer Leverkusen compte trois victoires et deux défaites. Lors de son dernier match, il a battu Paderborn 4-0. Auparavant, il s’était imposé 2-1 sur le terrain du 1. FC Köln, avait perdu 1-0 contre Marseille et 4-2 à Stuttgart. En Coupe d’Allemagne, Leverkusen a battu le 1. FC Nürnberg 5-2. Son bilan est de 14 buts marqués et neuf encaissés.

Dinamo Zagreb contre Bayer Leverkusen : compositions d’équipe

Dinamo Zagreb contre Bayer Leverkusen : forme des équipes

Dinamo Zagreb contre Bayer Leverkusen : bilan des confrontations directes

Dinamo Zagreb contre Bayer Leverkusen : classements