Dimitar Berbatov : "James Rodriguez ressemble à un nouvel homme"

A son avantage depuis son arrivée à Everton, James Rodriguez semble avoir retrouvé le niveau qui était le sien à ses débuts au Real Madrid.

Et si avait fait le gros coup de ce mercato estival ? On est clairement sur une question de l’instant mais en arrachant James Rodriguez au sans avoir à dépenser le moindre euro, les Toffees ont fait fort.

Ce coup d’éclat porte le sceau de Carlo Ancelotti, tant la présence de l’entraîneur italien a compté pour séduire le Colombien de rejoindre . Les deux hommes se sont connus à Madrid et cette période correspond au pic de la carrière de James Rodriguez.

"Carlo Ancelotti est l’homme qu’il faut pour James, et les deux peuvent réussir ensemble", a déclaré Dimitar Berbatov à Betfair.

Plus d'équipes

Un but et une passe pour James

L’ancien attaquant bulgare de ou a observé avec attention les premiers pas de James avec Everton. Et comme beaucoup, il a été séduit par le niveau de l’ancien Monégasque, buteur dès son deuxième match.

L'article continue ci-dessous

"Je sais que ça ne fait que deux matches, mais jusqu’à présent, c’est incroyable. Son pied gauche est magique, et en ce moment tout est en sa faveur. Je ne pense pas nécessairement que Madrid a fait mal les choses, mais parfois ces choses arrivent."

Recruté pour 74 millions d’euros par les champions d’ après un Mondial 2014 de haut vol, James Rodriguez a connu une lente déclinaison chez les Merengue. Après deux premières saisons réussies (20 buts et 21 passes en 55 matches), il n’a jamais réussi à avoir la confiance de Zinedine Zidane, arrivé sur le banc madrilène en 2016.

"James Rodriguez ressemble à un nouvel homme à Everton, a terminé Berbatov. Lorsque vous rejoignez un nouveau club, vous vous sentez souvent plus inspiré, et il était comme ça quand il est allé à Madrid d’abord, et il semble la même chose pour Everton."