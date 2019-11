Dijon-PSG - Gueye de retour dans le onze, Icardi de nouveau préféré à Cavani

Le PSG, premier du classement, affronte Dijon, dernier, ce vendredi. Malgré cela, les Parisiens se déplacent avec la meilleure équipe à disposition...

Impressionnant lors du Classique face à l'Olympique de Marseille dimanche soir (4-0), le a confirmé sa très grande forme au Parc des Princes. Toujours privé de Neymar mais pouvant s'appuyer sur le retour remarqué d'un Kylian Mbappé déterminé à rattraper le temps perdu lors de sa blessure, le champion de est redoutable ces dernières semaines et entend bien poursuivre sur sa lancée ce vendredi soir.

En ouverture de la 12ème journée de , le PSG, premier, se déplace sur la pelouse de , dernier. Une confrontation à priori déséquilibrée entre les deux extrêmes au classement, que Thomas Tuchel prend semble-t-il très au sérieux, comme en témoigne sa composition d'équipe.

Thomas Tuchel reconduit son trio d'attaque

Pour ce match face à la lanterne rouge, l'Allemand a en effet décidé d'aligner son attaque type du moment. Ainsi, Mauro Icardi et Kylian Mbappé, auteurs d'un doublé face à Marseille, sont titulaires, accompagnés par Angel Di Maria, lui aussi en très grande forme.

De retour de blessure, Edinson Cavani doit de nouveau se contenter d'une place sur le banc. L'Uruguayen, étrangement, n'a pas participé à l'échauffement avec ses partenaires. Il est resté assis sur la touche sans qu'une blessure ne soit confirmée par le staff parisien.

Idrissa Gueye effectue son retour dans le onze titulaire, aux côtés de Marquinhos et Leandro Paredes au milieu. Derrière, les deux Français Abdou Diallo et Presnel Kimpembe composent la défense centrale des franciliens, et seront appuyés par Juan Bernat et le jeune Colin Dagba sur les ailes. Pour rappel, Marco Verratti, Thiago Silva ou encore Thomas Meunier ne sont pas dans le groupe.