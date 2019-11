Dijon-PSG : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Dijon accueille le PSG vendredi au Stade Gaston-Gérard. Diffusion TV, streaming, compo probable... Goal vous dit tout sur le prochain match de Paris.

Le PSG va tenter d'enchaîner une nouvelle victoire ce vendredi à (20h45), lanterne rouge de . Le club francilien reste sur six succès de suite toutes compétitions confondues, dont les deux derniers à Bruges (5-0) puis contre l'OM au Parc des Princes (4-0). Une forme à confirmer avant les retrouvailles avec Bruges en C1 la semaine prochaine. Thomas Tuchel devra toutefois composer avec de nombreux absents.

En plus de Thilo Kehrer, Thomas Meunier et Neymar, Marco Verratti, Ander Herrera (blessés) et Thiago Silva (malade) n'ont pas fait le déplacement. Les jeunes Loïc Mbe Soh (18 ans) et Mitchel Bakker (19 ans), qui ont joué la International Cup jeudi, sont du voyage.

Match Dijon-PSG Date Vendredi 1er novembre 2019 Coup d'envoi 20h45

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

En , Dijon-PSG est diffusé sur la chaîne payante Canal+ Sport.

Chaîne TV Streaming Canal+ Sport MyCanal

Les joueurs disponibles et la compo probable

Position Le groupe du PSG Gardiens Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka Défenseurs Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Marquinhos, Juan Bernat, Colin Dagba, Loïc Mbe Soh, Mitchel Bakker, Layvin Kurzawa Milieux Pablo Sarabia, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Julian Draxler, Idrissa Gueye Attaquants Edinson Cavani, Mauro Icardi, Eric Maxim Choupo-Moting, Kylian Mbappé

La compo probable du PSG : Navas - Dagba, Marquinhos (c), A.Diallo, Kurzawa - Paredes, Gueye, Sarabia - Mbappé, Cavani, Choupo-Moting

Les principaux absents : Kehrer, Neymar, Meunier, Herrera, Verratti (blessés), Thiago Silva (malade), Aouchiche, Kouassi, Kalimuendo, Pembele (sélection)

5 stats à connaître (avec Opta)

- Paris a gagné ses 3 derniers matches contre Dijon en par au moins 4 buts d’écart et pourrait devenir la 1ère équipe de l’histoire à s’imposer par 4 buts d’écart ou plus sur 4 rencontres consécutives contre un même adversaire dans l’élite.

- Paris a remporté 8 de ses 9 derniers matches de Ligue 1, pour une défaite contre Reims le 25 septembre dernier au Parc des Princes (0-2).

- Paris a marqué lors de chacun de ses 24 derniers déplacements en Ligue 1, seuls Sedan entre 1957 et 1959 (32) et Rennes entre 2017 et 2019 (26) ont fait mieux dans l’histoire du championnat.

- Dijon est l’une des 2 équipes contre lesquelles Paris a joué le plus de matches en Ligue 1 tout en affichant 100% de victoires (8, avec Rouen).

- Mauro Icardi est impliqué sur 4 des 8 derniers buts de Paris en Ligue 1 (3 buts, 1 passe décisive). Chacun de ses 62 derniers buts en championnat (Ligue 1 + ) ont été marqués depuis l’intérieur de la surface, seul Jimmy Briand (80) est sur une plus longue série parmi les joueurs actuellement en L1.