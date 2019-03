Dijon-PSG 0-4 - Toutes les réactions en zone mixte

Les Parisiens sont revenus sur le succès aisé à Dijon (0-4), ce mardi soir, moins d'une semaine après l’élimination en Ligue des champions.

Eric-Maxim Choupo-Moting (attaquant du PSG) : "La seule chose qu'on peut faire c'est continuer, tout donner pour nous et pour les supporters. Je crois qu'aujourd"hui c'était une bonne réaction, même si on ne peut pas effacer ce qui s'est passé, ça fait toujours très, très mal. Mais gagner 4-0 c'est quand même une bonne réaction. L'ambiance n'était pas bonne ces derniers jours parce qu'on était très déçus. C'est toujours difficile de trouver les mots pour expliquer ce qu'il s'est passé parce que ça ne devait pas arriver et ça se voit sur chacun de nos visages, ça nous fait mal, à chacun d'entre nous. Mais il faut qu'on continue, qu'on montre une réaction et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Bien-sûr qu'on a la tête au Classico. C'est toujours un match spécial. C'est encore plus important maintenant parce qu'il faut qu'on montre qu'on est là et je suis sûr que les supporters seront derrière nous. Le message, c'est qu'ils doivent savoir qu'on a besoin d'eux. C'est normal qu'ils pensent que ce sont juste des mots parce que ça fait très mal mais on a besoin d'eux. Personnellement j'adore jouer au Parc. Avant ce match contre Manchester, tout était bien, on avait une bonne équipe. Il faut qu'on continue, j'ai confiance. Je n'ai pas encore pensé à un challenge, il faut prendre match par match, il y en a un très spécial devant nous. Tout le monde doit se dire que c'est un très grand match. Un départ de Neymar ou Mbappé ? Franchement je ne pense même pas à ça, ce n'est pas un sujet qui est dans ma tête. Je pense qu'ils sont très contents, qu'on a une très belle équipe et qu'ils vont rester chez nous".

Layvin Kurzawa (défenseur du PSG) : "C'était important de gagner, de se remettre la tête à l'endroit. Ce soir on a fait un bon match, on a marqué des buts, on n'en a pas pris, ça fait du bien. Le Classico sera un match important. On ne craint pas l'OM, on va tout faire pour gagner ce match, c'est un match important pour nous et les supporters. On espère qu'ils vont être derrière nous comme ils l'ont fait depuis le début de la saison et qu'ils sont revenus dans le virage. Ce sera un match compliqué. On s'était donné l'objectif de gagner ce match, de ne pas prendre de but pour bien préparer le match de dimanche. On sait ce qu'il s'est passé la semaine dernière mais là on relève la tête et on va de l'avant. On était touchés. C'est une défaite qui nous a fait mal. Il faut bien préparer la saison qui va arriver en gagnant le championnat et la . Cela ne fera pas oublier le match de Manchester mais ce sera une bonne réponse, on sait l'importance qu'a ce match contre l'OM, va falloir le gagner".

Thomas Meunier (défenseur du PSG, Canal +) : "On a toujours pris l'habitude d'aller saluer les supporters, ils sont souvent très nombreux en déplacement. On continue sur une bonne lancée, malgré quelques tensions avec l'élimination en C1 on a quand même une bonne relation entre les joueurs et les supporters et c'est important de la garder. Il y a probablement une fatigue émotionnelle chez pas mal de joueurs. La force mentale, c'est aussi de pouvoir montrer qu'on peut mettre ça de côté et se relever. C'était une excellente réponse. L'OM, ça tient beaucoup aux supporters. On attend avec impatience le retour au Parc, pour Marseille on sera tous main dans la main".

Sabrina Belalmi, à .