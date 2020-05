Dijon - Peguy Luyindula nommé directeur sportif

L'ancien joueur de l'OL, du PSG ou encore de l'OM, qui était conseiller du président dijonais depuis une saison, a été nommé directeur sportif.

a annoncé ce lundi la nommination d'un nouveau directeur sportif. Il s'agit de Peguy Luyindula, qui remplacera l'ancien directeur du recrutement Sébastien Larcier, parti du côté d'Angers.

Cette saison, l'ancien joueur aux près de 400 matchs en officiait déjà dans le club bourguignon comme conseiller du président, Olivier Delcourt. C'est ce qu'a annoncé me club dans un communiqué.

"En lien direct avec Olivier Delcourt et Olivier Cloarec, Directeur Général, Peguy Luyindula sera en charge de définir et mettre en œuvre la politique sportive de l’ensemble des entités du DFCO : le groupe professionnel, la formation et la section féminine. Il définira les objectifs de la saison et assurera le suivi avec les différents responsables de ces entités."

"Il va nous aider à franchir un cap"

"Notre première année de collaboration avec Peguy m’a conforté dans l’idée qu’il possédait toutes les compétences requises pour occuper ce poste de Directeur sportif, a pour sa part réagi Olivier Delcourt. Son expérience, son expertise et son réseau vont nous aider à franchir un cap et à pérenniser le club au plus haut niveau."

Officiellement maintenu en depuis l'arrêt définitif du championnat la semaine dernière, le DFCO peut désormais sereinement se projeter sur sa 5e saison consécutive dans l'élite.