Dijon-OM : Payet et Kamara suspendus, Sakai titulaire ?

André Villas-Boas va devoir composer avec les suspendus et les blessures pour son déplacement sur la pelouse de Dijon.

Déjà privé de Florian Thauvin jusqu'à la trêve hivernale, André Villas-Boas va devoir se montrer imaginatif ce mardi soir pour son déplacement à . Le match nul contre samedi dernier risque de laisser des traces à l' et pas que sur le plan comptable. Les Phocéens ont perdu plusieurs joueurs durant cette rencontre. En effet, Boubacar Kamara et Dimitri Payet ont été expulsé, tandis qu'Alvaro Gonzalez s'est blessé.

Le défenseur central de l'Olympique de Marseille aurait de toute manière manquer la rencontre face à la lanterne rouge de ce mardi soir en raison d'une accumulation d'avertissements sur une période comprenant 10 matchs officiels. Dimitri Payet va pour sa part faire défaut à l'équipe. Qui plus est, le meneur de jeu de l'OM pourrait manquer plusieurs rencontres car il devrait passer devant la commission de discipline et que des insultes ont été proféré à l'arbitre selon le rapport de ce dernier.

Perrin titulaire ?

En plus de ces deux joueurs, l'Olympique de Marseille a perdu Alvaro Gonzalez pour les cinq prochaines semaines sur blessure. Le défenseur central espagnol souffre d'une fracture non déplacée du péroné. "On espère qu'Alvaro Gonzalez sera de retour pour les matchs en octobre contre nos rivaux", a déclaré André Villas-Boas en conférence de presse ce lundi. Pour le remplacer, le Portugais va devoir faire preuve d'imagination.

Le jeune Lucas Perrin pourrait être la solution choisie par André Villas-Boas pour composer la charnière centrale en compagnie de Caleta-Car. "Lucas Perrin s'entraine bien, je suis content, il est prêt, on peut lui donner l'opportunité", a avancé le technicien passé par et devant les médias. L'autre solution serait de reculer Kevin Strootman d'un cran, comme l'a fait son prédécesseur avec Luiz Gustavo l'an dernier.

Enfin, la bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille, c'est qu'André Villas-Boas pourra compter sur le retour d'Hiroki Sakai dans son groupe pour tenter de pallier toutes ces absences. Si le Japonais est suffisamment remis et est prêt à débuter, Bouna Sarr pourra ainsi retrouver son flanc droit, tandis que Valère Germain et Radonjic se disputeront le côté gauche. L'OM reste sur cinq matches sans défaite en et se doit de poursuivre cette série à Dijon pour conserver ses ambitions de podium.