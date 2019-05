Dijon - Lens | Streaming, Horaire, TV, compos : tout ce qu'il faut savoir sur le barrage L1/L2

Dijon et Lens vont s'affronter deux fois en l'espace de trois jours avec comme objectif de remporter le duel et évoluer en L1 la saison prochaine.

Qui de , 18e de la , ou du , cinquième au classement de la , aura l'honneur d'évoluer en élite la saison prochaine. On le saura dimanche prochain après que ces deux formations se soient affrontées dans une double confrontation dans le cadre des barrages. La première manche se tiendra ce jeudi au Stade Gaston Gérard. La seconde suivra le dimanche 2 mai à Bollaert.

Les deux équipes ont fait le plein de confiance

Les deux formations ont évidemment connu des saisons contrastées. Toutefois, elles se présentent à ce rendez-vous crucial avec le moral au plus haut. Les Dijonnais ont bien terminé leur parcours en championnat, en remportant leur dernier match, doublant ainsi au classement. Tandis que les Artésiens, ils restent sur cinq succès d'affilée, dont ceux récoltés lors des deux Playoffs.

L'équipe de Philippe Montanier a, en effet, dû passer par deux rencontres couperets avant de donner rendez-vous aux Bouguignons. Ils ont d'abord écarté le Paris FC à l'issue d'un bras de fer haletant qui s'est achevé par un succès aux tirs au but. Puis, ils ont dominé l'ESTAC à l'extérieur. Autant dire que les Sang et Or ont le vent en poupe avant le déplacement en terre bourguignonne.

Match Dijon-Lens Date Jeudi 30 avril 2019 Horaire 20h45

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , la rencontre sera diffusée en intégralité sur beIN Sports 1.

Chaîne TV française Streaming beIN Sports 1. beIN SPORTS CONNECT

COMPOS PROBABLES

Dijon : Runarsson; Alphonse, Lautoa, Aguerd, Chafik; Balmont, R. Amalfitano, Marié; Jeannot, Tavares, Said.

Lens : Vachoux; Centonze, Duverne, Tahrat, Fortès, Ar. Mendy; Gillet, Bellegrade, E.-H. Ba; Gomis, Ambrose.