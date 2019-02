Dijon, Kombouaré : "Une défaite au goût amer"

L'entraîneur du DFCO, Antoine Kombouaré, n'a pas caché sa déception après le revers concédé contre l'Olympique de Marseille (1-2), ce vendredi.

Dijon s'est incliné ce vendredi soir contre l'OM alors que l'équipe d'Antoine Kombouaré avait ouvert le score en première période grâce à Jordan Marié.

La réaction des Marseillais après le repos a permis aux hommes de Rudi Garcia de signer un précieux succès, grâce à des buts de Mario Balotelli et Lucas Ocampos.

"C'est une défaite au goût amer parce qu'il y avait une première mi-temps qui laissait présager de bonnes choses et en seconde mi-temps on a beaucoup trop reculé, on a beaucoup subi et avec les coups de boutoir de Marseille on a cédé", a regretté Antoine Kombouaré sur Canal + Sport.

"Après on a cédé aussi mentalement, on n'a pas eu beaucoup de situations. Par contre à 1-1, il y a la frappe de Jordan Marié relâchée par Mandanda, si Wesley Saïd avait pu la mettre ça aurait été bien pour nous... Mais après on a eu un peu plus de mal en deuxième mi-temps. Je suis très déçu parce qu'il n'y a pas grand chose au niveau des occasions des deux côtés mais Marseille a été plus réaliste ce soir. On l'a payé cash".

L'entraîneur du DFCO affirme ne pas avoir pris cette équipe marseillaise à la légère. "C'est vous qui les présentiez en crise. Ils ont perdu à Reims mais ils avaient fait un bon match. C'est un effectif de qualité, pour la 2ème mi-temps ce soir la marche était trop haute".

"Aujourd'hui ça aurait été un joker, prendre au moins un point. Mais le réel combat c'est le weekend prochain face à Nîmes...", a conclu le technicien.