"Dieu voulait que je joue pour Milan" - Giroud explique sa décision de quitter Chelsea

Le Français est impatient d'ajouter une nouvelle ligne à son palmarès après avoir rejoint "l'un des plus grands clubs du monde".

Olivier Giroud a expliqué sa décision de quitter Chelsea, affirmant que "Dieu voulait que je joue pour Milan". Olivier Giroud a été transféré contre la somme de 2 millions d'euros de Chelsea à San Siro le 17 juillet, engageant son avenir envers les géants italiens jusqu'en 2023. L'international français est maintenant impatient d'aider Milan à se battre pour le succès sur la scène nationale et européenne, ayant décidé que le moment était venu de se lancer dans un nouveau défi dans un chamionnat différent après quatre ans à Stamford Bridge.

Giroud a été officiellement présenté comme nouveau joueur des Rossoneri lundi, après avoir marqué lors de ses débuts lors d'un match nul 1-1 en amical contre Nice ce week-end. "J'ai remporté de nombreux trophées dans tous les clubs où j'ai été et j'aimerais faire la même chose ici", a-t-il déclaré. "J'ai un objectif en tête, mais je ne veux pas le révéler, sinon il y aurait être trop de pression. Disons simplement que mon objectif final est de gagner avec Milan.

"Le moment était venu de quitter Chelsea et de découvrir un nouveau championnat. Dieu voulait que je joue pour Milan. C'est l'un des plus grands clubs au monde et je crois vraiment au projet ici. Nous avons ce qu'il faut pour faire une très bonne campagne en Ligue des champions", a ajouté l'international français qui était en grand manque de temps de jeu chez les Blues, encore plus depuis l'arrivée de Thomas Tuchel l'hiver dernier.

"Mon âge ne veut rien dire"

Olivier Giroud a hérité du très convoité maillot n°9 à Milan, qui s'est avéré être une sorte de calice empoisonné pour un certain nombre d'attaquants de premier plan depuis la retraite de Fillipo Inzaghi en 2012. Gonzalo Higuain, Luiz Adriano et Fernando Torres n'ont tous pas suivi les traces d'une légende du club, mais le nouveau propriétaire du maillot insiste sur le fait qu'il peut faire face au poids des attentes.

"Je ne suis pas superstitieux, un numéro de maillot ne peut pas changer ma façon de jouer. Des attaquants comme Inzaghi, Marco van Basten et Jean-Pierre Papin portaient ce maillot pour Milan, mais je ne ressens pas la pression", a déclaré Giroud.

Le joueur de 34 ans a ensuite insisté sur le fait qu'il pouvait toujours être efficace dans le dernier tiers malgré son âge avançant, citant son nouveau coéquipier Zlatan Ibrahimovic comme l'exemple parfait de la longévité au plus haut niveau. "Mon âge ne veut rien dire", a-t-il ajouté. "Zlatan Ibrahimovic a quelques années de plus que moi, mais tout dépend de votre mentalité. Avec la bonne motivation, vous pouvez toujours être fort".