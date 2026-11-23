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L'arbitre espagnol Alejandro Hernández Hernández se retrouve de nouveau au cœur de la polémique à Barcelone. L'expulsion de Fermín López face à Villarreal a provoqué la colère du club catalan, d'autant que l'épisode a rappelé de précédentes décisions arbitrales qui avaient suscité les protestations de Hansi Flick et de ses joueurs.

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Le quotidien espagnol Sport rapporte que Hernández Hernández a déjà eu des différends avec Barcelone depuis l'arrivée de Flick. Le journal rappelle l'épisode du Clasico de la saison 2024-2025, alors que le club catalan était tout proche de décrocher le titre en Liga, un match marqué par des décisions arbitrales qui avaient suscité de vives protestations.

Barcelone menait 4-3 face au Real Madrid dans le temps additionnel lorsque Fermín López a intercepté le ballon et filé vers la surface de réparation, avant de décocher une frappe puissante du pied droit qui a terminé au fond des filets.

Mais l'arbitre a été appelé par la VAR pour revoir l'action, ce qui a provoqué la colère du joueur et de ses coéquipiers, d'autant que les réclamations de Barcelone pour un penalty sur une possible main de Tchouaméni, lors d'une action précédente, avaient été ignorées.

Les protestations se sont intensifiées après la diffusion d'informations selon lesquelles l'expression « Dieu merci » aurait été entendue pendant la révision vidéo, ce qui a soulevé des interrogations sur ce qui s'était dit dans la salle VAR.

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Les joueurs barcelonais n'ont pas caché leur mécontentement face à ces décisions, tandis que Flick a exprimé sa colère en conférence de presse après la rencontre face à Villarreal, soulignant que son équipe avait déjà connu des problèmes d'arbitrage avec ce même arbitre par le passé.

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La crise ne s'est pas limitée aux décisions prises sur le terrain. Selon le journal, Fermín a lancé au quatrième arbitre « ne te fiche pas de moi » pour exprimer sa colère face à la situation, sans que le quotidien ne considère ces propos comme une insulte directe envers le corps arbitral.

Le joueur a rapidement quitté la pelouse après son expulsion, tandis que Flick a vivement protesté contre la décision, ce qui a valu un carton jaune au technicien allemand.

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Barcelone craint une suspension de deux matchs pour Fermín, ce qui pourrait le priver des rencontres face au Deportivo Alavés et à l'Atlético de Madrid en Liga.

Le comité de discipline doit rendre sa décision mercredi, le club catalan se réservant le droit de faire appel s'il n'est pas satisfait de la sanction.

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L'affaire prend une importance particulière au regard des différends passés entre Barcelone et Hernández Hernández. Le journal rappelle ainsi le but controversé de Jordi Alba face au Real Betis lors de la saison 2016-2017, lorsqu'un ballon ayant franchi la ligne de but n'avait pas été accordé, l'une des erreurs d'arbitrage les plus célèbres, qui avait provoqué la colère du club à l'époque.