L'arbitre espagnol Alejandro Hernández Hernández se retrouve de nouveau au cœur de la polémique à Barcelone. L'expulsion de Fermín López face à Villarreal a provoqué la colère du club catalan, d'autant que l'épisode a rappelé de précédentes décisions arbitrales qui avaient suscité les protestations de Hansi Flick et de ses joueurs.
Le quotidien espagnol Sport rapporte que Hernández Hernández a déjà eu des différends avec Barcelone depuis l'arrivée de Flick. Le journal rappelle l'épisode du Clasico de la saison 2024-2025, alors que le club catalan était tout proche de décrocher le titre en Liga, un match marqué par des décisions arbitrales qui avaient suscité de vives protestations.
Barcelone menait 4-3 face au Real Madrid dans le temps additionnel lorsque Fermín López a intercepté le ballon et filé vers la surface de réparation, avant de décocher une frappe puissante du pied droit qui a terminé au fond des filets.
Mais l'arbitre a été appelé par la VAR pour revoir l'action, ce qui a provoqué la colère du joueur et de ses coéquipiers, d'autant que les réclamations de Barcelone pour un penalty sur une possible main de Tchouaméni, lors d'une action précédente, avaient été ignorées.
Les protestations se sont intensifiées après la diffusion d'informations selon lesquelles l'expression « Dieu merci » aurait été entendue pendant la révision vidéo, ce qui a soulevé des interrogations sur ce qui s'était dit dans la salle VAR.
Les joueurs barcelonais n'ont pas caché leur mécontentement face à ces décisions, tandis que Flick a exprimé sa colère en conférence de presse après la rencontre face à Villarreal, soulignant que son équipe avait déjà connu des problèmes d'arbitrage avec ce même arbitre par le passé.
La crise ne s'est pas limitée aux décisions prises sur le terrain. Selon le journal, Fermín a lancé au quatrième arbitre « ne te fiche pas de moi » pour exprimer sa colère face à la situation, sans que le quotidien ne considère ces propos comme une insulte directe envers le corps arbitral.
Le joueur a rapidement quitté la pelouse après son expulsion, tandis que Flick a vivement protesté contre la décision, ce qui a valu un carton jaune au technicien allemand.
Barcelone craint une suspension de deux matchs pour Fermín, ce qui pourrait le priver des rencontres face au Deportivo Alavés et à l'Atlético de Madrid en Liga.
Le comité de discipline doit rendre sa décision mercredi, le club catalan se réservant le droit de faire appel s'il n'est pas satisfait de la sanction.
L'affaire prend une importance particulière au regard des différends passés entre Barcelone et Hernández Hernández. Le journal rappelle ainsi le but controversé de Jordi Alba face au Real Betis lors de la saison 2016-2017, lorsqu'un ballon ayant franchi la ligne de but n'avait pas été accordé, l'une des erreurs d'arbitrage les plus célèbres, qui avait provoqué la colère du club à l'époque.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.