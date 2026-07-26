Le Sénégalais Ibrahim Mbaye, la pépite du Paris Saint-Germain, a répondu aux allégations qui ont visé sa famille ces derniers temps.

Âgé de seulement 18 ans, Mbaye est l'un des jeunes joueurs les plus courtisés sur le marché des transferts de cet été.

Selon RMC Sport, Tottenham, Liverpool, Manchester City, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et Chelsea se sont récemment renseignés sur la situation de l'ailier du Paris Saint-Germain.

Des informations ont récemment affirmé que les parents du jeune joueur avaient formulé de nombreuses exigences auprès des agences souhaitant le représenter, portant notamment sur des demandes financières, des droits à l'image, le financement de divers projets et une implication familiale importante dans les négociations.

Bien qu'il n'ait pas directement abordé ces accusations, le joueur sénégalais a ressenti le besoin de répondre publiquement.

Ibrahim Mbaye a écrit sur son compte officiel « Instagram », dénonçant des accusations qu'il juge infondées : « C'est stupéfiant de voir comment des gens peuvent salir ma réputation et celle de ma famille. »

Le jeune Sénégalais a affiché son soutien à ses proches, concluant son message par une phrase émouvante : « Maman, papa, je vous aime. Dieu fera justice de ces gens. »