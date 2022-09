Dieng, PSG, Aubameyang... ce qu'il faut retenir du dernier jour de mercato

Ce jeudi, le marché des transferts fermait ses portes dans la majorité des championnats et de nombreux mouvements de dernières minutes ont eu lieu.

Comme chaque année lors de la dernière journée du marché des transferts, la folie s'empare d'une grande majorité de clubs qui effectue de nombreux mouvements de dernière minute. Le mercato estival 2022 n'a pas dérogé à la règle et de nombreux mouvements ont eu lieu ce jeudi y compris concernant des grands clubs européens. GOAL récapitule les transferts les plus importants de la journée du 1er septembre.

PSG : Soler recruté, le loft presque totalement vide

Mission accomplie ou presque au PSG. Le club de la capitale a bouclé l'arrivée de Carlos Soler ce jeudi, mais n'a en revanche pas réussi à recruter Skriniar en défense. Autre point important pour le club de la capitale, qui s'est bien renforcé cet été, le loft des joueurs indésirables désignés par Campos et Galtier s'est bien vidé. Le mercato parisien s'est accéléré dans le sens des départ lors du dernier jour du mercato avec Julian Draxler (Benfica), Abdou Diallo (Leipzig) Idrissa Gueye (Everton) et Layvin Kurzawa (Fulham) qui ont fait leur valise. Seuls, Mauro Icardi en discussion avec des clubs turcs et Rafinha avec un club qatari, dont le mercato est encore ouvert, sont encore là.

OM : Faux départ pour Dieng, Caleta-Car à Southampton

Du côté de l'Olympique de Marseille c'est une dernière journée mi-figue, mi-raisin. Les Phocéens ont réussi à dégraisser avec les départs de Jordan Amavi à Getafe et celui de Duje Caleta-Car à Southampton, mais la plus grosse vente attendue par l'OM a échoué. En effet, Bamba Dieng qui a reçu des offres de Lorient, Leeds et Nice va finalement rester sur la Canebière. Cette incroyable saga autour de l'avenir du Sénégalais s'est terminée de manière rocambolesque, puisque après avoir accepté l'offre de Leeds, l'OM et le joueur ont préféré celle de Nice, mais le Sénégalais a été recalé à la visite médicale dans la dernière heure du mercato.

L'échange Gouiri-Laborde validée

En parlant de Nice qui ne pourra donc pas compter sur Bamba Dieng, le club azuréen a, en revanche, réussi à reformer le duo Laborde-Delort. En effet, les Aiglons ont recruté Gaëtan Laborde au Stade Rennais, tandis qu'Amine Gouiri a fait le chemin inverse, dans un transfert qui n'est pas réellement un échange mais qui y ressemble comme deux gouttes d'eau. Rennes a également enregistré l'arrivée de Christopher Wooh en provenance de Lens contre 10 millions d'euros.

Aubameyang à Chelsea, Alonso au Barça

A l'étranger, Chelsea, le FC Barcelone et Manchester United sont les trois grands clubs européens qui se sont montrés les plus actifs lors de cette dernière journée de mercato. Les Blues et les Blaugrana ont enfin fait affaire. En fin de soirée, Chelsea a officialisé le recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang, de retour à Londres, tandis que Marcos Alonso rentre au pays et fait le chemin inverse. Autre recrue pour le Barça, Hector Bellerin. L'Espagnol vient renforcer un couloir droit délaister de Sergino Dest.

MU : Antony in, CR7 reste

En ce qui concerne Manchester United, le club mancunien a officialisé ce jeudi un transfert qui était très attendu, celui d'Antony. L'international brésilien arrive en provenance de l'Ajax Amsterdam contre la somme de 95 millions d'euros plus cinq millions d'euros de bonus. Autre nouvelle pour les Red Devils, l'avenir de Cristiano Ronaldo est enfin résolu. Le Portugais reste dans le Nord de l'Angleterre, au moins jusqu'en janvier prochain.