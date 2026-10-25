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Diego Simeone a apporté tout son soutien à Julian Alvarez après les excuses publiques de l’attaquant argentin aux supporters de l’Atlético de Madrid. L’avant-centre a profité d’une interview d’après-match pour revenir sur les tensions provoquées par ses précédents propos concernant un éventuel transfert au FC Barcelone.

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Simeone salue le caractère d’Alvarez

Simeone n’a pas caché son admiration pour Alvarez après que l’attaquant a eu le courage de présenter ses excuses aux supporters de l’Atlético à la suite d’une victoire 1-0 contre le Deportivo La Corogne. Le joueur, souvent surnommé « Spider », traverse une période difficile avec les supporters du club en raison de distractions extrasportives, mais son entraîneur estime que son geste en dit long sur sa personnalité. Simeone a souligné combien il est difficile de présenter publiquement ses excuses, estimant que cela révèle la véritable nature du joueur.

« J’accorde beaucoup d’importance au fait de demander pardon, car ce n’est pas facile. Julian est un garçon humble, travailleur, qui aime ses coéquipiers, et j’apprécie ses excuses parce qu’elles le placent là où il est. Je ne suis pas là pour juger si c’était bien ou mal. La vie suit son cours et j’apprécie cela. C’est une bonne chose », a déclaré l’entraîneur, cité par Marca.

Alvarez renoue le dialogue avec les supporters au Metropolitano

Les tensions entre le joueur et les tribunes sont nées pendant la Coupe du monde 2026, lorsqu’Alvarez a reconnu vouloir réaliser son rêve de jouer pour Barcelone. Ces propos ont alimenté les spéculations tout l’été et valu à l’attaquant d’être sifflé par ses propres supporters lors des premiers matches à domicile de la saison. Son but décisif contre le Deportivo a toutefois contribué à changer l’atmosphère, de nombreux spectateurs du Metropolitano lui réservant une ovation debout.

« Il a fait un match fantastique, les supporters ont célébré son but comme ils célèbrent un but de l’équipe, et Julián a brillamment joué, comme l’autre jour en Ligue des champions. Nous avons besoin d’un Julián à ce niveau », a déclaré Simeone.

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Alvarez retrouve sa meilleure forme

Malgré l’étroitesse du score, cette victoire maintient l’Atlético de Madrid dans la course au titre, à deux points du leader, Barcelone. Alvarez a joué un rôle central dans cette récente progression, avec une passe décisive et deux buts lors de ses trois dernières apparitions. Simeone a salué l’activité de l’attaquant, soulignant que sa contribution avait été aussi importante que lors des récentes rencontres européennes.

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« Je suis très heureux du résultat et je remercie Dieu que Julian ait été au même niveau qu’à Stuttgart pour nous offrir les trois points aujourd’hui », a ajouté l’entraîneur.

Une bataille tactique contre le Deportivo

Revenant sur la rencontre, Simeone a reconnu que son équipe avait longtemps peiné à trouver son rythme. L’entraîneur de l’Atlético a admis qu’elle n’avait pas joué le match qu’elle avait imaginé et qu’elle avait eu du mal à récupérer efficacement le ballon. Il a toutefois salué l’apport de ses remplaçants, dont l’énergie a permis de créer des occasions en fin de match, même si les dernières minutes ont été tendues.

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« C’était un match âpre et difficile, nous avons eu du mal à récupérer le ballon et nous n’avons pas joué le match que nous avions imaginé. Nous n’étions pas à l’aise », a expliqué Simeone. « Nous avons changé des choses et les changements nous ont donné plus d’énergie, nous avons créé des occasions. Nous nous sommes retrouvés dans un scénario où nous ne parvenions pas à plier le match à 1-0. C’est pour cela que Sorloth est entré. Mais, faute de marquer, nous avons cédé à la panique que provoquent toujours ces scores. »