Atlético Madrid, Diego Simeone : "Non, Joao Felix n'est pas comme Cristiano Ronaldo"

Le coach des Colchoneros ne voit pas de similitudes entre son jeune joyau et la star de la Juventus.

L'entraîneur de l'Atletico Madrid, Diego Simeone, ne pense pas que Joao Felix soit comparable à la star de la , Cristiano Ronaldo.

Joao Felix, 19 ans, est devenu le deuxième adolescent le plus cher du football mondial quand il a rejoint l'Atletico en provenance de pour 126 millions d'euros le mois dernier.

Le jeune attaquant a profité d'une pré-saison encourageante sous Simeone et a marqué un but et a signé une passe décisive lors de la victoire 3-0 des Colchoneros en match amical, jeudi, face à une équipe des All-Stars de la à Orlando.

Le joueur a admis cette semaine qu'il aimerait imiter le succès de son compatriote Ronaldo, cinq fois vainqueur du Ballon d'Or et champion en , et , mais Simeone pense qu'il est inutile de comparer les deux hommes.

"Non, je ne pense pas que Joao Felix soit comme Cristiano," dit-il dans des propos relayés par Marca.

"La vérité c'est qu’il a une bonne lecture du jeu. Je l’apprécie depuis son arrivée. Il a une vision et un bon contrôle vers l'avant, ce qui en dit long sur son talent avec son jeune âge »

"Nous allons mettre en place des situations pour l'aider à grandir et à devenir un joueur meilleur et plus fort, comme tout le monde l'en pense capable », a encore encouragé « El Cholo ».

