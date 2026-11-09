Partager Suivez GOAL sur Google

Diego Simeone a appelé au calme après le manque de réalisme de Julian Alvarez lors de la défaite 2-1 de l’Atletico Madrid face à Barcelone, dimanche soir. Malgré une passe décisive, l’attaquant argentin a gâché plusieurs occasions franches contre le club qu’il aurait tenté de rejoindre lors du mercato estival.

Publicité

Un début de match prometteur éclipsé par des occasions manquées

La série de sept victoires consécutives de l'Atlético de Madrid en championnat a pris fin avec une défaite 2-1 face au FC Barcelone, leader et champion en titre, au Metropolitano. Alvarez a pesé sur le début de rencontre en offrant à Giuliano Simeone l'ouverture du score à la 10e minute.

L'international argentin n'a toutefois pas su concrétiser ses propres occasions. Il a manqué un face-à-face avec le gardien, a vu une autre tentative repoussée, puis a envoyé un lob sur le dessus du filet.

Le FC Barcelone a sanctionné ce manque de réalisme. Fermin Lopez a égalisé juste avant la pause, puis inscrit le but de la victoire à la 66e minute sur une passe bien inspirée de Lamine Yamal, offrant les trois points au club catalan.

Simeone défend son attaquant en manque de réussite

Malgré sa frustration, Simeone a rapidement pris la défense de son attaquant. L'entraîneur de l'Atlético a souligné la contribution globale d'Alvarez face au club qu'il avait courtisé plus tôt cette année.

Publicité Publicité

« Julian a fait un bon match », a expliqué Simeone lors de sa conférence de presse d'après-match. « Outre les occasions qu'il s'est procurées, il a participé à plusieurs autres actions offensives. »

Related Topics

« En plus d'avoir offert le but à Giuliano, il a aussi adressé un centre qui a donné [une occasion à Alex] Baena. Nous voulions tous qu'il marque, mais nous serons patients avec lui, car c'est un grand joueur. »

« Nous l'aimons et, si nous voulons atteindre nos objectifs, nous avons besoin de Julian à son meilleur niveau. Sinon, nous n'y parviendrons pas. »

Publicité

Une prestation qui a manqué de réalisme

Alvarez avait essuyé les sifflets des supporters de l'Atlético plus tôt cette saison après s'être excusé pour ses envies de transfert de l'été. S'il avait récemment consolidé sa place de titulaire grâce à deux buts en cinq matches, sa prestation de dimanche a mis en lumière le manque de réalisme plus général de l'équipe à domicile.

Simeone a néanmoins refusé de critiquer son groupe, soulignant sa domination en début de rencontre. « C'était une prestation extraordinaire », a-t-il ajouté. « Je n'ai rien à reprocher aux joueurs. Nous avons joué le match que nous voulions jouer, avec un bon pressing en première période et une bonne intensité. »

Publicité

« Cette fois, nous n'avons pas été aussi efficaces que lors d'autres matches. Le Barça est très bon dans ce domaine. Ils ont eu moins d'occasions franches, mais ils ont su concrétiser celles qu'ils ont eues. »

Du retard à combler dans la course au titre

Cette défaite laisse l'Atlético de Madrid à la troisième place du classement, à cinq points du FC Barcelone et derrière le Real Madrid, deuxième, à l'approche de la trêve internationale.

Publicité

Simeone doit désormais veiller à ce que son équipe retrouve son efficacité devant le but à la reprise des compétitions de clubs. Redonner confiance à Alvarez face au but sera essentiel si l'Atlético veut réduire l'écart avec la tête de la Liga.