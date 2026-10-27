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Diego Gomez a assuré être pleinement rétabli et impatient de peser sur les rencontres, alors que Brighton & Hove Albion se prépare à une double confrontation éprouvante face à Manchester City. L’international paraguayen a manqué de récents matches européens dans le cadre d’un programme de préparation physique adapté, mais il est désormais prêt à jouer un rôle clé lors de deux rencontres cruciales à l’extérieur, à l’Etihad Stadium.

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Prêt pour deux rendez-vous consécutifs face à Manchester City

Le programme à venir verra l’équipe de Fabian Hurzeler se rendre à l’Etihad Stadium mercredi pour affronter Manchester City en huitièmes de finale de la Carabao Cup, avant de retrouver le même stade samedi pour un choc de Premier League face à l’actuel leader. Gomez a été ménagé pendant la récente période chargée du club : il n’a pas participé au match nul contre le FK Jablonec en Ligue Conférence de l’UEFA afin d’être au meilleur de sa condition physique pour les échéances nationales à venir.

« Nous savons que ce sont deux déplacements très difficiles », a déclaré Gomez sur le site officiel du club. « L’entraîneur m’a parlé et m’a dit qu’il voulait me préserver davantage pour ces matches. Évidemment, je voulais jouer contre Jablonec, mais c’est sa décision. »

Un milieu de terrain reposé pour défier City

Son retour dans l’équipe lors de la défaite 2-0 contre Liverpool dimanche a laissé entrevoir ses qualités. Il se concentre désormais sur ces deux rencontres consécutives dans le Nord-Ouest. Le joueur de 23 ans est devenu un élément clé de l’entrejeu d’Albion, et son énergie sera essentielle si les visiteurs veulent perturber le rythme de l’équipe d’Enzo Maresca dans les prochains jours. Gomez a reconnu la difficulté de la tâche, mais estime que le repos accordé par son entraîneur lui sera bénéfique.

« Maintenant, je me sens vraiment frais pour aborder ces matches à venir, qui sont très importants. C’était la décision de l’entraîneur et je l’ai acceptée parce que j’avais besoin de repos avec tous ces matches qui arrivent. Mais désormais, je me concentre sur les rencontres de cette semaine », a déclaré le milieu de terrain.

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Retour sur la frustration d’Anfield

Tout en se projetant vers cette double confrontation avec City, Gomez est revenu sur la récente déception vécue à Anfield. La belle série de dix matches sans défaite de Brighton a pris fin face à Liverpool, malgré de longues périodes de possession et plusieurs occasions prometteuses. L’international paraguayen a reconnu que son équipe avait manqué d’efficacité pour concrétiser sa domination en première période, sans parvenir à trouver la faille dans la défense de Liverpool.

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« Je pense que nous avons beaucoup eu le ballon en première période et que nous avons eu beaucoup d’occasions de marquer », a ajouté Gomez au sujet de la défaite 2-0. « Il nous a simplement manqué un peu de justesse dans la dernière passe, mais nous pensons déjà aux prochains matches et à la manière de nous améliorer. En seconde période, ils ont très bien défendu, de façon compacte. Nous avons continué à essayer de nous créer des occasions, mais il y a des choses à travailler. »

À la recherche d’un nouvel exploit

L’histoire montre que Brighton est capable de créer la surprise face à Manchester City en coupe. Le match de Carabao Cup de mercredi ne sera que la deuxième confrontation entre les deux clubs en Coupe de la Ligue. Leur précédente rencontre reste un bon souvenir pour les supporters d’Albion : Brighton s’était imposé aux tirs au but après un match nul spectaculaire 2-2 au Withdean Stadium en 2008. Si le paysage du football anglais a considérablement changé depuis, l’envie de faire tomber un géant reste tout aussi forte au sein de l’équipe.