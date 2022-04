Didier Ollé-Nicole avant la demi-finale de Ligue des champions du PSG : "On a cherché à garder les ondes positives"

Au cours de sept derniers jours marqués par l’altercation entre Kheira Hamraoui et Sandy Baltimore, la mise à l’écart de l’ancienne barcelonaise, la défaite à Lyon et les bourdes de Barbora Votikova, l’entraîneur du Parisien a cherché à évoquer les points positifs avant une rencontre cruciale pour l’avenir européen du PSG.

Comment va Barbora Votikova après son match aller face à Lyon ? Et est-elle revancharde après ses trois bourdes ?

Il ne faut pas qu’elle soit trop revancharde non plus, parce qu’à son poste il faut de la sérénité. Barbora nous a sauvés à de multiples reprises cette saison. On s'est mis dans un état de fébrilité sur deux ou trois situations. L'accident de parcours fait partie du jeu. J'ai regardé les matches de Ligue des champions ou de Ligue Europa et même dans une rencontre comme celle entre Manchester City et le Real Madrid, il y a des erreurs d'appréciation. Barbora fait partie de l'équipe, elle a bien travaillé et il n'y a pas de pression particulière.



Comment s'est déroulée la semaine de votre groupe dans un contexte pas forcément évident avec la mise à l'écart de Kheira Hamraoui après la défaite de dimanche dernier et l'altercation de la veille ? Comment rester sereines ?

Dans toutes les équipes, il manque un joueur ou une joueuse à des moments clés. C’est comme ça, il faut trouver une solution. On ne va pas revenir sur tous les événements, mais l’équipe, depuis 2022 globalement, a réalisé des prestations cohérentes. Cela s’inscrit dans un cycle d’amélioration. On a des matchs de Coupe, et à chaque fois, que ce soit en Coupe de France ou en Ligue des champions, l’équipe a su trouver les ressources. Sans dire qu’on a fait un grand match, j’ai aimé la mentalité de l’équipe à Lyon. Demain, c’est une grande fête. Surtout, il ne faut pas vivre le moment avant. Il y a des événements dans une saison qui font que les cartes sont redistribuées. La semaine passe très vite, il faut rester sur la dynamique du match aller en s’améliorant. L’équipe la plus efficace se qualifiera pour la finale.



Comment appréhender ce match dans ce contexte particulier et avec un stade qui sera quasiment plein (40 000 personnes sont attendues sur 48 000 places disponibles). ?

On a fait un match à Lyon très cohérent je trouve. « Lyon prend les cadeaux », était le titre du journal (L’Équipe), c’est ça. Cela fait partie du jeu. Mais on doit faire mieux, on a déjà fait de meilleurs matchs que celui-là, notamment lorsqu’on a battu Lyon 3-0 en Coupe de France. Les filles ont du potentiel à exploiter, si elles font le travail demain à leur poste, en élevant leur niveau de 5 %, avec le soutien du public… Toute la semaine, on a cherché à garder les ondes positives. Il y a un match à gagner. L’objectif c’est de ne pas calculer, il fallait bien récupérer cette semaine et rester positif. On a une marge de manœuvre très intéressante par rapport au match, au contexte, et l’adversaire pour faire tourner la balance du bon côté. Il n’y a pas d’anxiété à se mettre par rapport au fait que le stade sera plein. À nous d’aller chercher ce grand moment !

L'article continue ci-dessous

Grace Geyoro, alignée devant la défense à Lyon, peut-elle jouer un cran plus haut ce samedi ?

Vous vous doutez bien que je ne vais pas répondre à cette question. On a pris une option au match aller, qui a évolué au fil de la rencontre. On a une idée de la manière dont on va jouer demain, le choix est fait. Grace sera notre capitaine au cœur du jeu, mais je ne vous dirai pas dans quelle position.