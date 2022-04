Didier Ollé-Nicole après OL-PSG : "Je suis sûr que Votikova nous qualifiera"

Avez-vous un sentiment de frustration après ce match ?

On s'est mis à la faute par rapport à nos intentions, par rapport à notre style. On a tellement joué que l'on s'est fait prendre en contre. On fait un sport collectif et j'ai dit hier (samedi) que j'avais à gérer un groupe avec beaucoup de belles personnes et beaucoup de qualités mais quand on fait un sport collectif on assume. Et on assume collectivement. Lorsque la mi-temps est arrivée, j'ai dit aux filles de continuer que cela faisait partie du jeu. Et qu' au contraire c'est au travers du jeu, qu'on allait s'en sortir. Toutes devaient avoir plus de volonté de jouer, de mettre du mouvement face à un adversaire qui menait au score et il fallait que nous élevions notre niveau par le jeu. Mais ensuite on fait un cadeau incroyable et la frustration est là mais après on a aussi le sentiment de se dire qu'à 3-1 on a eu la volonté de bien repartir. A ce moment-là, le score peut-être encore plus grand et le fait d'être revenu au score et la manière dont l'équipe a réagi m'a plus. On aurait même très bien pu égaliser. Ça nous permet d'avoir un gros match à effectuer la semaine prochaine.

Avez-vous un mot pour Votikova qui a commis trois erreurs ce soir et en avez-vous parlé avec le reste du vestiaire ?

Bien sûr ! Barbora (Votikova) nous a parfois sauvé cette saison et elle nous a fait un arrêt décisif en fin de match à 3-2. Il faut regarder tout ce qu'elle a fait. Je vous ai parlé de belles personnes, moi j'aime mes joueuses et je sais qu'elle est la plus malheureuse. On est tous déçus de cela et forcément, il y a un sentiment d'impuissance et de frustration par rapport à tout ce que l'on a préparé. A l'inverse on est tous derrière elle et je suis sûr qu'elle nous qualifiera la semaine prochaine.

Y a-t-il eu une perturbation, une perte d'influx avec ce qui s'est passé samedi à l'entraînement ?

Sincèrement ça serait trop facile. On s'est réuni avec le groupe qui a joué ce match. Là, j'ai fait un choix. On avait un beau match à jouer et l'équipe a rendu une copie très intéressante dans plein de domaines et l'erreur fait partie du jeu. Barbora est l'une de celles qui est le moins perturbées mais c'est une joueuse étrangère, qui est assez fraîche mentalement. Donc je ne crois pas que ce soit une fille qui ait été beaucoup impactée était impactée par ça. On a deux très beaux matchs à faire et les perdants ou les faibles se donnent souvent des excuses. En face, il y a un bel adversaire et il faut que l'on trouve des solutions dans le jeu et pas sur le terrain. Aujourd'hui, on était très bien. On a battu Lyon en Coupe de France il y a deux mois et on a fait zéro erreur. On a une bonne semaine de préparation, il n'y a pas d'excuses, aucune raison particulière. A nous de tout mettre en oeuvre pour inverser la tendance et gagner. On sait que c'est dans nos cordes.

A l'inverse êtes-vous satisfait de la réaction du groupe par rapport à ce nouvel événement ?

Je viens d'y répondre. D'abord je suis très satisfait de la réaction de l'équipe même à 1-2 à la fin de la première mi-temps on a continué à jouer. Ce troisième but est un gag qui passe en boucle, ça fait partie des aléas du sport. Mais ensuite la réaction de l'équipe dans l'investissement, les efforts, la générosité, la volonté de revenir au score et ne de ne pas lâcher. Si l'équipe était malade à 3-1, ça aurait été compliqué et on a vécu ce scénario ici. J'ai beaucoup apprécié la mentalité de l'équipe.