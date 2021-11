Didier Deschamps sur Mbappé : « Kylian est capable de tout faire »

Quel regard portez-vous sur la soirée de Kylian Mbappé, auteur d'un quadruplé ?C'est une très belle soirée pour lui dans l'efficacité mais il en a tellement eu avant. Ses compteurs sont déjà si élevés. Il commence petit à petit à devenir performant dans le jeu de tête en plus. Il affole les compteurs. Et je veux saluer aussi son état d'esprit. Il aurait pu mettre un quintuplé mais il a laissé Antoine (Griezmann) marquer le penalty.



Il a également touché beaucoup de ballons. Est-ce important qu'il participe autant au jeu ?Il a toujours eu cette liberté. Il a défendu aussi quand il a fallu. Kylian est capable de tout faire. Je ne lui ai jamais donné de position fixe. Il a participé énormément au jeu, à la construction aussi. Après, c'est aussi aux autres, derrière, de s'adapter



Kingsley Coman comme piston à droite est-elle une option durable ?Moi je ne fais jamais un one shot. C'est une option évidemment. Aujourd'hui, cette option n'était pas risquée du tout car j'imaginais qu'on aurait beaucoup plus le ballon et Kingsley se retrouverait souvent dans son couloir, dans les trente derniers mètres. Est-ce possible de le répéter ? Face à d'autres adversaires, ça demande des forces et des aménagements différents. Même si, aujourd'hui, il a aussi fait les efforts défensifs quand il a fallu les faire.



Pourquoi avoir choisi Rabiot à la place de Pogba, blessé, au milieu ?C'est une question de complémentarité, de registres différents. Et Adrien (Rabiot) a cette capacité de jouer au milieu, d'avoir le volume même si là, je l'ai freiné un peu. L'association NG (Kanté) et Adrien me paraissait la plus complémentaire. Par rapport à ce qu'Adrien fait avec nous, depuis un moment, c'était légitime.



Quelle était l'ambiance dans le vestiaire ?De la joie. Déjà que les joueurs en ont pris énormément sur le terrain. Ils sont heureux comme je le suis, comme le staff l'est aussi. On avait trois objectifs. On a atteint celui de la Ligue des nations en octobre. Je ne vais pas parler de soirée parfaite mais ça y ressemble de par les ingrédients que les joueurs y ont mis. On a tellement eu de qualité qu'on a mis les Kazakhstanais en souffrance.



Le match de mardi, en Finlande, sera-t-il l'occasion d'offrir du temps de jeu à d'autres joueurs ?



Sur le plan comptable, ce match peut avoir une incidence pour la deuxième place. Il est possible qu'il y ait des changements mais je vais réfléchir. On aura ce devoir, de par notre statut, de respecter tous les adversaires. »