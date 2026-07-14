Après la défaite sans appel de la France face à l’Espagne (0-2), Didier Deschamps a exprimé son scepticisme quant à la performance de l’arbitre Iván Barton. Le sélectionneur s’est ouvertement demandé si le sifflet salvadorien possédait le niveau nécessaire pour officier une demi-finale de Coupe du monde.

L’arbitre salvadorien a en effet été impliqué dans plusieurs incidents : il a égaré son sifflet en début de rencontre, n’a pas sanctionné Michael Olise pour un tacle appuyé sur la cheville de Rodri, puis a accordé un coup franc à la France juste avant la mi-temps avant de l’annuler sans explication claire.

« Il y a bien sûr une grande déception », a déclaré Deschamps à M6. « Les joueurs sont anéantis, car nous avions de grandes ambitions. Mais il faut être réaliste et reconnaître qu’aujourd’hui, sur le plan technique, nous étions en deçà du niveau requis face à une équipe qui savait ce qu’elle faisait. C’est avant tout de notre faute. »

Il recentre alors soudainement l’attention sur Barton : « Je pose une question, sans y répondre : l’arbitre est-il suffisamment compétent pour diriger une demi-finale de Coupe du monde ? Je ne le dis pas parce que nous avons perdu, mais il y a eu plusieurs situations… Souvent défavorables à notre équipe. »

« Mais la principale raison de notre élimination, c’est que nous avons été en dessous de notre niveau et que nous avons manqué de danger en attaque », poursuit Deschamps. « Nous avons commis quelques erreurs techniques et raté des passes qui auraient pu déboucher sur des occasions. »

« Il faut l’accepter, c’est le plus haut niveau. Même si cela fait mal. C’était le dernier obstacle avant la finale, mais nous allons désormais disputer le match pour la troisième place. Nous allons simplement le jouer ; cela n’enlève rien à ce que nous avons accompli. Mais lors de ce match, l’Espagne a montré un petit plus », a déclaré Deschamps.

Cette élimination met un point final à l’ère Deschamps sur une note amère. L’entraîneur avait mené les Bleus au titre mondial en 2018, puis, quatre ans plus tard, en finale de la Coupe du monde, perdue face à l’Argentine après un match haletant et une séance de tirs au but. Après la rencontre pour la troisième place, samedi contre l’Argentine ou l’Angleterre, Deschamps cédera son poste à Zinédine Zidane.