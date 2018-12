Didier Deschamps : "Jean-Michel Aulas aurait pu m'avoir trois ou quatre fois"

Le sélectionneur de l'équipe de France a révélé son rendez-vous manqué avec l'OL. Il est revenu sur ses années à l'OM.

Champion de France avec l'OM en tant qu'entraîneur, Didier Deschamps, devenu champion du monde en 2018 avec l'équipe de France, aurait pu connaître un tout autre destin. En effet, l'ancien technicien de l'AS Monaco a failli prendre la tête de l'Olympique Lyonnais. Dans un entretien accordé à RMC, le natif de Bayonne a concédé que Jean-Michel Aulas aurait pu le faire signer.

"Jean-Michel Aulas a dit que je ferais un bon entraîneur de l'OL ? Ce n'est pas sympa pour son entraîneur. Jean-Michel Aulas il aurait pu m'avoir trois ou quatre fois mais cela ne s'est pas fait. Je n'ai aucune ambition politique aujourd'hui. Impossible d'être à la tête de la FFF ? Je ne sais pas. Deux fois je n'étais pas libre, et la troisième ou j'étais libre, Aulas n'a pas voulu, mais ce n'est pas grave, c'était il y a bien longtemps", a reconnu le sélectionneur des Bleus.

L'article continue ci-dessous

"Fier de ce qu'on a fait à l'OM"

À ne pas rater Interview - Avant Barça-Celta, Aleksandr Mostovoï : "Impossible d'arrêter Lionel Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps"

Tuchel : "Pour Rabiot maintenant ce n'est plus un problème sportif"

Buffon revient sur le coup de boule de Zidane en 2006 : "J'ai bien fait de le dénoncer"

Les plans de l'OM pour le mercato d'hiver

Didier Deschamps est revenu sur ses années OM : "J’ai vécu de grands moments, de l’émotion, j’ai morflé physiquement, raconte l’intéressé. Quand tu es coach d’un club très médiatisé comme l’OM, il y a une usure. Je suis revenu (comme entraîneur, ndlr) et je suis très fier de ce qu’on a fait, d’avoir redonné des titres à ce club-là parce qu’il m’avait beaucoup apporté, il m’a permis de faire cette carrière en Italie (à la Juventus de Turin, ndlr) et en équipe de France : la boucle était bouclée".

En revanche, il n'avait pas apprécié la réaction des supporters avant le quart de finale de C1 : "C’est irrationnel. Je peux comprendre les divergences, mais là je ne comprends pas : quart de Ligue des Champions, tu as le Bayern… et une grève ? Qu’est-ce qui peut justifier ça ? Rien ! Crie avant ou après mais là, comment c’est possible ? C’est Marseille, tout est possible dans le bien comme dans le mal. La situation était tellement irrationnelle. J’ai du mal à la comprendre. J’espère qu’ils en connaitront un autre (quart de finale) rapidement."