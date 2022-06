Didier Deschamps avant France-Croatie : "Je n'ai pas changé d'avis sur le système"

Le sélectionneur qui a laissé de côté son schéma à trois défenseurs centraux lors des deux derniers matchs affirme qu'il n'a pas fait une croix dessus mais qu'il s'est simplement adapté à ses joueurs et à leur état de forme.

Après les départs de N'golo Kanté et Lucas Hernandez au retour d'Autriche, Didier Deschamps va devoir composer avec un effectif réduit et éreinté face à la Croatie. A la veille de la rencontre, le sélectionneur a d'ailleurs indiqué que Boubakar Kamara et Karim Benzema s'entraîneront à part sur la pelouse du stade de France, quand William Saliba, Théo Hernandez et Moussa Diaby resteront en salle.

Le fait de devoir changer de système à plusieurs reprises durant ce rassemblement vous agace-t-il ?

Rien ne m'agace. Je m'adapte à chaque fois pour faire en sorte de ne pas prendre de risque quand il y a une fatigue ou des petits soucis. Les onze qui débutent doivent être dans les meilleures conditions. Ce n'est pas une revue d'effectif. On est en fin de saison, les joueurs sont fatigués et à cela vient s'ajouter quelques petits soucis. La quasi-totalité aura eu plus de temps de jeu que si on avait eu deux matchs. Ça ne sera pas forcément la vérité de septembre et novembre mais ça nous donne des enseignements.

Vous avez changé de système au cours des deux derniers matchs en délaissant votre défense à trois. Est-ce un changement durable ?

Ce n'est pas un changement durable. Il y a des options différentes. Ce n'est pas dit qu'on ait un seul système, on pourrait être amené à le changer en cours de match. Ce n'est pas parce que les deux derniers matches on n'a pas joué à trois défenseurs centraux qu'il faut mettre ce système à la poubelle. Quand on sera en compétition, un système se dégage à un moment ou à un autre. C'est plutôt intéressant dans le sens où l'adversaire peut avoir des difficultés. On est moins prévisible pour l'adversaire.

Comment gérez-vous la situation avec Kylian Mbappé ?

Je gère. Avec Kylian et d'autres, j'ai des discussions. Kylian n'est pas à 100%. Il était prévu qu'il fasse une demi-heure lors du dernier match. C'est le dernier match. Il faut faire en sorte de regrouper toutes nos forces pour bien terminer ce stage et gagner contre la Croatie avec Kylian et tous ceux qui pourront commencer et rentrer.

Mike Maignan et Hugo Lloris ont deux profils différents, est-ce que les qualités de jeu au pied de l'un peuvent relancer la concurrence ?

Faites les débats que vous voulez, c'est un sportif de haut niveau. Il est habitué ce n'est pas le fait que je répartisse les matches tant mieux qu'on ait deux très bons gardiens on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Je ne vais pas me plaindre de ça mais à partir du moment où Hugo maintient son niveau de performance... C'est aussi offrir la possibilité à Mike de jouer, il est là depuis un moment.

Qu'est-ce qui différencie et rapproche des joueurs du point de vue de leur qualité ?

Ce sont deux profils quand même différents. Christopher est peut-être plus attaquant qu'Antoine qui aime bien être à la construction. Sur le plan athlétique, ce n'est pas la même chose non plus. Non pas que Christopher soit maladroit avec ses pieds, mais il a cette capacité dans le domaine aérien. Malgré une taille qui n’est pas démentielle, il a du « jump », peut aller dans la profondeur. Antoine peut le faire aussi mais il est plus dans l'animation et la construction du jeu.

L'article continue ci-dessous

Jonathan Clauss est le seul joueur à n'avoir pas débuté un match dans ce rassemblement. Pourquoi ?

Jonathan a des qualités de piston. Dans l'absolu il peut jouer dans une défense à quatre mais je ne veux pas le mettre en difficulté si ce n'est pas là où il se sent le mieux. Il sait le faire mais défendre comme il le fait avec son club dans un couloir et une défense à quatre ça ne demande pas le même travail.