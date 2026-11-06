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Didier Deschamps souhaitait vivement devenir le nouvel entraîneur du Real Madrid cet été, avant que le club espagnol ne choisisse finalement de nommer Jose Mourinho à sa place. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France étudie désormais ses options, alors que Manchester United, en difficulté, et la Juventus s’intéresseraient à lui.

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Le poste au Real Madrid lui échappe

Deschamps a mis fin à son remarquable mandat de 14 ans à la tête de l’équipe de France en juillet, après une défaite spectaculaire 6-4 face à l’Angleterre lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde. L’homme de 58 ans se repose actuellement en attendant qu’un nouveau défi enthousiasmant se présente.

Le vainqueur de la Coupe du monde aurait toutefois pu reprendre du service presque immédiatement. Selon Foot Mercato, Deschamps était très intéressé par le poste d’entraîneur du Real Madrid. Il souhaitait remplacer Alvaro Arbeloa dans la capitale espagnole après la Coupe du monde. Finalement, le Real Madrid a décidé de nommer Mourinho à sa place.

Un cadre idéal dans la capitale espagnole

Le Real Madrid aurait été une destination idéale pour Deschamps en raison de l’immense prestige du club. Le technicien français y aurait également retrouvé un environnement familier. Deschamps parle déjà couramment espagnol, après avoir joué un an à Valence lors de la saison 2000-01.

Ce départ lui aurait en outre permis de retrouver plusieurs de ses anciens joueurs en sélection. L’effectif actuel du Real Madrid compte un important contingent français. Deschamps aurait rejoint Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy et Ibrahima Konate au Santiago Bernabeu.

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Manchester United prend contact pour le poste vacant

Malgré cet échec dans la course au poste à Madrid, l’ancien sélectionneur de la France reste très convoité sur le marché des entraîneurs. Selon cette même source, Manchester United a déjà contacté Deschamps pour se renseigner sur sa disponibilité.

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Le club de Premier League étudie activement ses options, alors que son entraîneur actuel, Michael Carrick, subit une énorme pression à Old Trafford. Manchester United voit dans le Français expérimenté une solution potentielle à ses difficultés persistantes. Toutefois, Deschamps serait peu enthousiaste à l’idée de s’installer dans le nord de l’Angleterre. L’homme de 58 ans est prêt à écouter les offres, mais ne se précipite pas pour accepter son prochain poste d’entraîneur.

Dans l’attente de la bonne opportunité en Europe

Deschamps est prêt à faire preuve de patience pendant qu’il étudie ses options pour l’avenir. L’entraîneur expérimenté pourrait même attendre l’été prochain avant de reprendre officiellement sa carrière sur un banc.

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Outre Manchester United, Deschamps a également été fortement associé à la Juventus ces derniers jours. Le club italien envisagerait de se séparer prochainement de son entraîneur, Luciano Spalletti. Pour l’heure, Deschamps continuera de suivre la situation dans les grands championnats européens. Il reste bien placé pour décrocher un poste prestigieux lorsque la bonne occasion se présentera enfin.