Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a tenu des propos provocateurs et ironiques lors de la conférence de presse qui a suivi le match des « Bleus » contre l'Irak, dévoilant des coulisses inhabituelles qui ont précédé le coup d'envoi de cette rencontre comptant pour la Coupe du monde 2026.

Interrogé sur le long retard avant le coup d’envoi, le sélectionneur a répondu avec une pointe d’ironie lors de la conférence de presse d’après-match : « On a joué la carte. Non, bon, on attendait, on avait des rendez-vous qui n’arrêtaient pas d’être avancés. » Une boutade bien française qui résume la confusion régnant dans les deux camps en raison des conditions météorologiques.

Le sélectionneur des champions du monde 2018 a expliqué que « de fortes pluies ont rendu la pelouse extrêmement lourde. C’était une première pour moi comme pour les joueurs ».

La pelouse, transformée en véritable marécage par les pluies diluviennes, a contraint les deux staffs techniques à revoir leur copie et à adapter leur stratégie.

Arnold réclamait 20 minutes supplémentaires… et refusait toute prise de risque.

Deschamps a révélé que la priorité de l’Australien Graham Arnold, sélectionneur de l’Irak, était « de consacrer 20 minutes à un échauffement supplémentaire et de ne pas prendre de risques ». L’entraîneur irakien a en effet privilégié la sécurité de ses joueurs au respect du planning, une décision logique sur un terrain que tout le monde a qualifié de « lourd et dangereux »..

Les retards à répétition et l’espoir d’une amélioration météorologique ont plongé les Bleus dans une attente peu familière. Deschamps a d’ailleurs souligné que cette situation était inhabituelle pour tout son groupe, du staff technique aux joueurs, habitués à la précision et à la discipline des grandes compétitions.

Sous le ton ironique de Deschamps perceait un léger agacement, mais l’humour aidait à prendre du recul sur cette situation exceptionnelle. Une soirée censée mettre à l’honneur tactique et buts a donc vu la pluie, l’attente et même des « parties de cartes » voler la vedette avant même le coup d’envoi.