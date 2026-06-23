Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-TRAINING-FRAAFP

Traduit par

Didier Deschamps a-t-il voulu froisser la sélection irakienne ? L’entraîneur tricolore a estimé que son équipe « avait joué aux cartes au lieu de jouer au football »

D. Deschamps
France
Coupe du monde
France vs Irak
Irak
Argentine vs Autriche
Autriche
France
Irak
É.-U.
Autriche

Le sélectionneur français a commenté ces propos avec ironie.

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a tenu des propos provocateurs et ironiques lors de la conférence de presse qui a suivi le match des « Bleus » contre l'Irak, dévoilant des coulisses inhabituelles qui ont précédé le coup d'envoi de cette rencontre comptant pour la Coupe du monde 2026.

Interrogé sur le long retard avant le coup d’envoi, le sélectionneur a répondu avec une pointe d’ironie lors de la conférence de presse d’après-match : « On a joué la carte. Non, bon, on attendait, on avait des rendez-vous qui n’arrêtaient pas d’être avancés. » Une boutade bien française qui résume la confusion régnant dans les deux camps en raison des conditions météorologiques.

Le sélectionneur des champions du monde 2018 a expliqué que « de fortes pluies ont rendu la pelouse extrêmement lourde. C’était une première pour moi comme pour les joueurs ».

La pelouse, transformée en véritable marécage par les pluies diluviennes, a contraint les deux staffs techniques à revoir leur copie et à adapter leur stratégie.

Arnold réclamait 20 minutes supplémentaires… et refusait toute prise de risque.

Deschamps a révélé que la priorité de l’Australien Graham Arnold, sélectionneur de l’Irak, était « de consacrer 20 minutes à un échauffement supplémentaire et de ne pas prendre de risques ». L’entraîneur irakien a en effet privilégié la sécurité de ses joueurs au respect du planning, une décision logique sur un terrain que tout le monde a qualifié de « lourd et dangereux »..

Les retards à répétition et l’espoir d’une amélioration météorologique ont plongé les Bleus dans une attente peu familière. Deschamps a d’ailleurs souligné que cette situation était inhabituelle pour tout son groupe, du staff technique aux joueurs, habitués à la précision et à la discipline des grandes compétitions.

Sous le ton ironique de Deschamps perceait un léger agacement, mais l’humour aidait à prendre du recul sur cette situation exceptionnelle. Une soirée censée mettre à l’honneur tactique et buts a donc vu la pluie, l’attente et même des « parties de cartes » voler la vedette avant même le coup d’envoi.

Publicité