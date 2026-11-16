Partager Suivez GOAL sur Google

L’ancien gardien a laissé la porte ouverte à une arrivée en janvier à Milan de son compatriote brésilien du Real Madrid.

Publicité

Le mercato hivernal est encore loin d’avoir commencé, mais le nom d’Endrick est déjà sur toutes les lèvres. En Italie, l’AC Milan et la Roma se livrent bataille pour tenter d’obtenir son prêt auprès du Real Madrid lors de la prochaine fenêtre de janvier. Cette volonté suscite un véritable débat et une course pour savoir qui parviendra à l’attirer avec le plus de force dans son camp.

L’ancien gardien de l’AC Milan Nelson Dida, Brésilien comme Endrick, s’est lui aussi exprimé ces dernières heures. Interrogé par Sky en marge du Trophée Italo Galbiati, il a d’abord souligné les progrès de l’AC Milan, puis fait l’éloge d’Endrick, en espérant le voir, lui ou un autre Brésilien, porter bientôt le maillot du club.

L’AC MILAN EN PROGRÈS : « L’AC Milan progresse petit à petit. En championnat, l’équipe s’en sort bien. Je pense que nous pouvons encore faire mieux, tandis qu’en Coupe, il manque encore quelque chose. »



ENDRICK RAPPELLE ROMANRIO : « Endrick est pour moi un très grand joueur. Quand je le vois jouer, il me rappelle un peu Romario, qui est plutôt petit, mais décisif dans la surface. Quand il a eu l’occasion de jouer, il a aussi marqué. »

J’ESPÈRE VOIR UN BRÉSILIEN À L’AC MILAN : « Je pense qu’il peut vraiment réussir au Real Madrid et en équipe nationale, mais s’il est disponible pour venir à l’AC Milan... Je dirais que j’espère qu’un Brésilien reviendra bientôt jouer dans le championnat italien et porter le maillot de l’AC Milan. »