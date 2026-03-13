Dida classe Maignan parmi les meilleurs gardiens d'Europe : « Aux côtés de Donnarumma et Raya »

Nelson Dida, ancien gardien légendaire des Rossoneri, a dirigé l'équipe des moins de 17 ans, avant d'être promu au sein de l'équipe première lors de la saison 2020-2021 en tant que préparateur des gardiens, contribuant ainsi à l'épanouissement de Gigio Donnarumma et Mike Maignan avant de quitter le club. Lors d'une interview accordée à Repubblica, il a parlé ainsi de son ancien élève français : « Une amitié s'est nouée depuis son arrivée au Milan. Mike est quelqu’un de formidable. C’est un footballeur toujours concentré, avec une incroyable envie de gagner. Cette année, il se débrouille très bien, il a retrouvé la forme. Je suis sûr qu’il a encore beaucoup à apporter au Milan. Est-ce que Maignan fait partie des meilleurs gardiens d’Europe ? Oui, notamment pour sa régularité. Ensuite, je citerais Donnarumma. Un autre que j’apprécie, c’est Raya, d’Arsenal. »