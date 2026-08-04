Dick Schreuder révèle sa conversation avec Kodai Sano : « Je suis très bref et direct. Si tu ne veux vraiment pas jouer… »

L’absence de Kodai Sano pendant Olympiakos - NEC est un coup dur pour les Néerlandais de Nimègue. Dick Schreuder révèle comment s’est passé le contact avec le milieu de terrain, après qu’il est devenu clair qu’il pouvait franchir le pas vers le PSV.

« Oui, Sano n’est pas là », commence Schreuder au micro de Noa Vahle pour Ziggo Sport. « Je pense que c’est devenu clair pour tout le monde. Il m’a envoyé un message ce matin : est-ce que je peux vous parler un instant ? J’ai parlé un moment avec lui et il était clair qu’il ne voulait pas jouer. »

Schreuder souligne que cette décision vient vraiment de Sano lui-même. « Oui, s’il ne veut pas jouer, il ne veut pas jouer. C’était très clair, il ne se sentait pas en état de jouer. Il a mal dormi, tous ces facteurs sont entrés en ligne de compte. »

L’entraîneur du NEC a alors très vite réagi. « Moi, je suis très direct et très clair : si tu ne veux vraiment pas jouer, je choisis quelqu’un d’autre qui, lui, veut jouer. Nous avons ensuite brièvement discuté et le plus pratique était aussi qu’il quitte le groupe. Pour que la concentration soit sur ce soir, et c’est aussi ce que je veux faire. »

Schreuder espérait toutefois logiquement que Sano serait encore présent lors de la double confrontation contre l’Olympiakos. « C’était aussi ce qui avait été convenu. Au final, je ne pense pas qu’il soit judicieux d’en parler maintenant. Quoi qu’il en soit, nous avons tous énormément envie d’y être. »

« Nous avons bien sûr dû ajuster certaines choses. On a certaines idées en tête, d’autant plus qu’il nous manque aussi quelques défenseurs. Celles-là ont donc aussi un peu fini à la poubelle. Nous avons également vu que Sano, depuis qu’il avait été décidé qu’il resterait, était titulaire à chaque match. Je pense que nous devrons observer calmement pendant le match quelles autres solutions je peux mettre en place. »

Dusan Tadic débutera sur le banc mardi soir avec le NEC. Schreuder indique que sinon, trop de choses auraient été modifiées. De plus, il veut garder Noé Lebreton haut sur le terrain. Le match entre l’Olympiakos et le NEC, comptant pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, débutera à 20 heures et sera diffusé en direct sur Ziggo Sport 1.