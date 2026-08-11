Dick Schreuder opte pour une composition très offensive du NEC pour le match retour de Ligue des champions contre l’Olympiakos

La composition de NEC pour le match retour du tour préliminaire de la Ligue des champions est connue. Philippe Sandler est suffisamment remis et débute contre l’Olympiakos. Selon l’UEFA, Dusan Tadic démarre dans l’axe du milieu de terrain, même si Ziggo Sport et Voetbalzone partent du principe que Noé Lebreton occupera ce poste. Quoi qu’il en soit, Dick Schreuder opte pour une composition très offensive, puisque le milieu défensif Jamiro Monteiro est relégué sur le banc (en raison d’une surcharge physique). Le match débute à 19 h 30 et sera diffusé en direct sur Ziggo Sport 1.

Dans le but, Gonzalo Crettaz espère comme la semaine dernière garder sa cage inviolée (0-0). Pour cela, il compte sur l’aide de sa défense à trois, composée de Tobias Storm, Sandler et Deveron Fonville. Sandler ne s’est pas entraîné avec le groupe lundi, mais c’était surtout par précaution.

Au milieu de terrain, Sami Ouaissa devra apporter de la créativité sur le côté droit, tandis que Clement Bischoff, auteur d’un excellent début de saison, pourra faire parler sa technique sur le côté gauche.

Darko Nejasmic et Noé Lebreton évolueront dans l’axe du milieu. Schreuder est très satisfait de Monteiro, mais laisse le Cap-Verdien sur le banc afin d’éviter une surcharge physique chez la recrue.

Tjaronn Chery et Tadic seront positionnés comme « numéros 10 » pour distiller des passes en profondeur en direction de l’attaquant Linssen, qui avait dû se contenter d’un rôle de remplaçant le week-end dernier contre Telstar, mais qui fait donc son retour dans le onze de départ.

Par ailleurs, Bram Nuytinck fait son retour dans le groupe de NEC. Le défenseur central de 36 ans s’est remis de la blessure à la cheville contractée en avril et débute sur le banc.

Le vainqueur de cette double confrontation affrontera en barrages de la Ligue des champions le vainqueur de FK Bodø/Glimt - Union Saint-Gilloise. Après une fin de match spectaculaire en Belgique, ce match aller s’est terminé sur le score de 3-3.

Composition de NEC : Crettaz ; Storm, Sandler, Fonville ; Ouaissa, Nejasmic, Lebreton, Bischoff ; Chery, Tadic ; Linssen.

Composition de l’Olympiakos : Popovic ; Rodinei, Retsos, Pirola, Onyemaechi ; Dani García, Hezze ; Gelson Martins, Gustavo Sá, João Silva, El Kaabi.