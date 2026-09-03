L’entraîneur du NEC, Dick Schreuder, a dû laisser deux joueurs hors de sa liste pour la Ligue Europa, rapporte Voetbal International. Il n’y a de place ni pour Adam Tahaui ni pour Isak Hansen-Aarøen. Perr Schuurs figure notamment bien dans le groupe de 24 joueurs.

Schreuder a dû faire des choix, car malgré le départ d’une cargaison de joueurs, le club a aussi fait venir quatorze nouveaux noms au Goffertstadion, Schuurs libre compris.

La tâche de Schreuder a aussi été compliquée par une règle de l’UEFA, qui impose qu’au moins quatre joueurs issus du centre de formation figurent dans la liste. Ces joueurs doivent avoir évolué au moins trois ans dans cette formation entre leurs 15 et 21 ans.

Seuls Joep Geneste, Kevin Kers et Bram Nuytinck, désormais âgé de 36 ans, remplissent cette condition, ce qui a pour conséquence qu’une place doit être abandonnée et que la taille de l’effectif passe de 25 à 24.

Les nouveaux venus Dennis Geiger et Delé Thomas ont bien été retenus dans la liste pour la Ligue Europa, tout comme d’autres recrues telles qu’Ahmetcan Kaplan, Gabriel Brás, Emre Mor et Dusan Tadic.

Hansen-Aarøen a disputé des minutes en tant que remplaçant lors des tours préliminaires de la Ligue des champions contre l’Olympiakos comme contre le FK Bodø/Glimt. Tahaui n’était pas là contre les Grecs, mais il a bien joué lors du match aller contre Bodø.

Le Norvégien comme le Marocain peuvent pour l’instant se concentrer entièrement sur l’Eredivisie et la Coupe des Pays-Bas. Le NEC affronte Feyenoord samedi et ouvrira sa campagne de Ligue Europa le 17 septembre à Turin contre la Juventus.

Liste du NEC pour la Ligue Europa :

Gardiens : Gonzalo Crettaz, Nikolas Polster, Joep Geneste.

Défenseurs : Gabriel Brás, Ahmetcan Kaplan, Perr Schuurs, Deveron Fonville, Bram Nuytinck, Philippe Sandler, Tobias Storm, Almugera Kabar.

Milieux : Darko Nejasmic, Jamiro Monteiro, Willum Willumsson, Dennis Geiger, Noé Lebreton, Tjaronn Chery.

Attaquants : Kevin Kers, Dusan Tadic, Kaj Sierhuis, Emre Mor, Clement Bischoff, Bryan Linssen, Delé Thomas.