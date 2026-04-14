Mats Seuntjens peine à accepter son rôle de remplaçant au FC Groningen. Dans une interview accordée à RTV Noord, l’attaquant de 33 ans exprime ouvertement son frustration face à son temps de jeu très limité.

Après sa blessure l’hiver dernier, ce droitier de 33 ans n’a disputé que 30 minutes de jeu. Il espérait sans doute mieux, comme le laisse entendre sa réponse à la question de savoir pourquoi il est si peu utilisé ces derniers temps : « Je pense que c’est une question à poser à l’entraîneur, pas à moi. »

« La convalescence s’est bien passée dans un premier temps, mais pour retrouver pleinement mes marques sur le terrain, il me faut encore un peu de temps, en toute honnêteté. Ensuite, ce sont les choix de l’entraîneur qui prévalent », analyse l’attaquant pour expliquer son absence ces dernières semaines.

« Ça te ronge, surtout les jours de match. Ça t’énerve un peu, ce n’est tout simplement pas agréable », déclare Seuntjens, qui hésite ensuite un instant sur le choix de ses mots. « Oui, comment vais-je dire ça ? Si… Non. D’ailleurs, ça peut… »

« Quand la 80e ou la 85e minute est passée et que tu es encore sur le banc, tu te dis : va te faire voir », s’en prend-il avec virulence à l’entraîneur Dick Lukkien. « Aujourd’hui (contre Go Ahead Eagles, ndlr), il m’a appelé à la 71e, alors tu montes au jeu avec un peu plus de piment. »

Arrivé libre début 2025, l’attaquant espérait sans doute davantage de cette collaboration. En 29 matchs d’Eredivisie, il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives. Son contrat expire l’été prochain, et son avenir reste incertain.

« Je n’ai pas encore été informé par le club à ce sujet. Nous échangeons régulièrement, mais nos discussions concernent principalement la saison en cours », explique Seuntjens. « Plusieurs joueurs attendaient une réponse avant le 1^(er) avril ; pour moi, la deadline est fixée au 1^(er) juin. Je souhaite donc terminer la saison en toute sérénité, puis nous verrons comment la situation évolue. »