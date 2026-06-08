Dick Advocaat réagit vivement au licenciement de Robin van Persie par le Feyenoord : « C'est vraiment de sa propre faute. »

Dick Advocaat peine à comprendre le licenciement de Robin van Persie, a-t-il confié à Voetbal International. Le « Petit Général » juge la situation « étrange » et aurait aimé voir l’ancien buteur rester plus longtemps aux commandes du club rotterdamois.

L’ancien sélectionneur néerlandais, qui a occupé le poste d’adjoint de l’ex-attaquant durant la seconde partie de la saison, estime que le choix des dirigeants est discutable.

« Robin van Persie est un jeune entraîneur talentueux. Bien sûr, il a commis des erreurs, mais les entraîneurs expérimentés en font aussi. Van Persie est passionné, il a des connaissances et – ce qui n’est pas négligeable – il a beaucoup de charisme », commence Advocaat.

L’ancien sélectionneur national insiste surtout sur le fait que Van Persie a été malchanceux, mais qu’il a malgré tout décroché la deuxième place tant convoitée, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. « Pendant six mois, il a dû composer avec douze joueurs blessés, dont beaucoup de titulaires. Si, malgré tout, on termine deuxième et qu’on est quand même licencié, c’est qu’on est complètement à côté de la plaque », poursuit-il.

« Maintenant, on va entendre qu’il n’a pas récolté assez de points en Ligue Europa ou qu’il a fait moins bien que la deuxième place habituelle en Eredivisie. Mais, diantre, Feyenoord a terminé deuxième ! Dans la dernière ligne droite du championnat, l’équipe n’a plus perdu un seul match. Se qualifier pour la Ligue des champions, c’est ça qui devrait compter. C’est bien lui qui l’a fait, et personne d’autre. »

Il vise aussi le directeur technique Dévy Rigaux, dont la conférence de presse de la semaine dernière lui a semblé « consternante ». « À ce moment-là, on a déjà pu deviner qu’il allait se passer quelque chose. Un homme de 38 ans, qui a travaillé quelques années comme directeur technique au Club de Bruges, arrive au grand Feyenoord, ne connaît encore personne et sort soudainement ce genre de propos. Il aurait pu s’y prendre autrement. »

« S’il ne voulait pas continuer avec Van Persie, il aurait pu l’annoncer tout de suite. On ne traite pas de cette manière un entraîneur qui a rapporté des millions au club en le qualifiant pour la Ligue des champions. De l’argent qui lui permettrait pourtant de recruter de bons joueurs », conclut Advocaat.