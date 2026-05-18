Dick Advocaat a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus par Curaçao pour la Coupe du monde 2026. Huit d’entre eux évoluent actuellement en Eredivisie, et plusieurs autres y ont déjà joué.

Tyrick Bodak (Telstar), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (N.E.C.), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Juninho Bacuna (FC Volendam), Tyrese Noslin (Telstar) et Brandley Kuwas (FC Volendam) complètent la liste des joueurs actuellement actifs dans l’élite néerlandaise.

Quatre éléments de la Keuken Kampioen Divisie renforcent ce groupe : Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Roshon van Eijma (RKC), Kevin Felida (FC Den Bosch) et Godfried Romeratoe (RKC). Au total, la majorité des joueurs possèdent un passé ou un présent dans le football néerlandais.

Ces dernières semaines, la sélection curaçaoïenne a fait couler beaucoup d’encre. Fred Rutten, qui avait remplacé Advocaat lorsque celui-ci avait choisi de rester au chevet de sa fille malade, a démissionné en estimant qu’il n’y avait plus de « climat de travail propice » pour lui.

Advocaat a rapidement été réintégré, mais la gestion de cette crise a également poussé le chef de presse Kees Jansma à démissionner ; il a depuis été remplacé par Vincent Schildkamp.

Cet été, Curaçao affrontera un défi colossal : logé dans le groupe E de la Coupe du monde, il croisera l’Allemagne, l’Équateur et la Côte d’Ivoire.

La sélection complète de Curaçao :

Gardiens : Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC)

Défenseurs : Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon van Eijma (RKC), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (N.E.C.), Juriën Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Milieux de terrain : Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir FK), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherham), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Romeratoe (RKC)

Attaquants : Jeremy Antonisse (Kifisia), Sontje Hansen (Middlesbrough), Tahith Chong (Sheffield United), Brandley Kuwas (FC Volendam), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren) et Kenji Gorré (Maccabi Haïfa).