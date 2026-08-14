La star marocaine Brahim Díaz a démontré sa parfaite disponibilité pour décrocher une place de titulaire dans l'effectif du Real Madrid sous la direction de l'entraîneur José Mourinho, après son retour en force aux entraînements de l'équipe à Valdebebas au début de la semaine dernière.

Selon le journal espagnol « As », ce retour est survenu après une participation remarquée de Díaz à la Coupe du monde, où il a brillé comme l'un des meilleurs joueurs de la sélection du Maroc, délivrant quatre passes décisives en cinq matchs pour occuper la deuxième place au classement des meilleurs passeurs du tournoi.

Le porteur du maillot numéro 21 a repris ses entraînements dès la fin du Mondial afin de garantir d'arriver à la période de préparation dans la meilleure forme physique possible, ce qu'il a clairement démontré.

Díaz avait été titularisé au poste d'ailier droit lors du premier match amical auquel il était disponible, et après seulement quatre jours et grâce à son excellente condition physique, Mourinho a décidé de le titulariser à nouveau au stade de Riazor.

Le joueur andalou a répondu à cette confiance en inscrivant un superbe but qui a mené le Real Madrid au sacre de la Coupe Teresa Herrera pour la dixième fois.

Pour sa cinquième saison sous le maillot du Real Madrid, Díaz fait face à une concurrence féroce pour son poste. En effet, les nouvelles recrues que sont Diomandé et Bernardo Silva, ainsi que la progression du niveau de joueurs comme Arda Güler ou Endrick, tous deux à l'aise sur l'aile droite, placent le joueur marocain dans une situation qui exige de lui de se battre avec force pour prouver sa valeur, dans un contexte où se conjuguent flexibilité tactique et forte concurrence.

La saison dernière, Díaz a participé à 1 666 minutes réparties sur 42 matchs, mais il aspire à obtenir davantage de temps de jeu, ce qu'il cherche à démontrer à l'entraîneur Mourinho.

L'entraîneur portugais considère que le joueur représente un élément extrêmement précieux au sein de l'équipe, puisqu'il correspond parfaitement à ses idées de jeu grâce à sa flexibilité tactique et à sa grande capacité de sacrifice, à laquelle l'entraîneur accorde une importance capitale.

L'entraîneur portugais utilise son joueur comme ailier offensif sur l'un ou l'autre des couloirs ou dans l'axe, et il compte également sur lui comme meneur de jeu, poste qu'il a occupé durant certaines périodes au cours des mois où Bellingham était absent pour se remettre de sa blessure à l'épaule.

Díaz refuse de baisser les bras face à ces défis, le joueur andalou conservant sa détermination malgré les nouvelles recrues, comptant sur un travail redoublé et des efforts supplémentaires pour rivaliser sur les opportunités qui se présentent, qu'il cherche à exploiter de la meilleure façon possible, tout comme il l'a fait lors du match de La Corogne.