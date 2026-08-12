Le Real Madrid a remporté son match amical face au Deportivo La Corogne sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mercredi soir au stade Abanca-Riazor, dans le cadre de leur préparation pour le lancement de la nouvelle saison.

Malgré un début équilibré marqué par une relative supériorité des locaux et des tentatives timides du côté du Real Madrid, le club madrilène a réussi à arracher l'unique but de la victoire à la 45e+1, par l'intermédiaire de Brahim Díaz, qui a exploité une contre-attaque rapide qu'il a menée après un arrêt remarquable du gardien Andriy Lunin sur un corner dangereux du Deportivo.

Lunin a envoyé de la main un long ballon vers Díaz, qui s'est élancé depuis le milieu du terrain jusqu'à la surface de réparation des locaux, pourchassé par les défenseurs de La Corogne, avant de loger le ballon au fond des filets en célébrant à sa manière désormais célèbre.

Le Real Madrid a dominé le jeu pendant de longues périodes de la rencontre, s'appuyant sur des passes rapides et la possession, réussissant lors d'une des actions à percer la surface adverse par un enchaînement technique soigné, mais le centre de Dumfries a été faible et inexploitable, laissant ses coéquipiers incapables de conclure l'action.

Il a failli faire le break à plus d'une reprise, n'eût été le brio du gardien du Deportivo, Leo Román, qui a paré avec talent une tentative dangereuse d'Endrick, tandis que l'arbitre a refusé un deuxième but au club madrilène signé Carlos Espí, pour cause de hors-jeu, après une passe soignée de Camavinga.

En face, le Deportivo a tenté de revenir au score en profitant de l'entrée d'un grand nombre de remplaçants, les mouvements du duo David Mella et Mario Soriano constituant un danger évident pour la cage de Lunin.

Avant le coup de sifflet final, les locaux ont cherché le but égalisateur après s'être emparés du ballon, mais une intervention décisive de Dumfries a empêché une frappe assurée depuis une position prometteuse, le Real Madrid s'en sortant avec une victoire de prestige importante qui reflète l'état de forme de ses jeunes éléments avant le début des échéances officielles.

Avec cette victoire, le Real Madrid poursuit sa préparation avec un moral élevé avant le coup d'envoi des compétitions officielles.